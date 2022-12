Die Aussicht ist spektakulär. Aber nicht jeder mag es, mit Hunderten Menschen im selben Gebäude zu leben. Wohnungen im Hochhaus sind Geschmackssache - ein Wiener Beispiel will Lust darauf machen.

Hochhäuser neu gedacht

Warum die Wiener „Triiiple“-Türme anders sind

(dpa) – Ist die Wohnung zu klein, um groß zu feiern? Im Wiener „Triiiple“ ist das kein Problem. Den Bewohnern des Hochhaus-Ensembles stehen zwei Eventküchen zur Verfügung - die eine in einem der oberen Stockwerke mit einer Terrasse, auf der sich locker 50 und mehr Gäste amüsieren können. „Man kann den Raum über unsere App buchen und muss anschließend nur 40 Euro Reinigungsgebühr bezahlen“, sagt Projektleiter Bernhard Ebner vom Immobilienkonzern Soravia.

Die drei rund 115 Meter hohen Türme wurden vor einem Jahr von Soravia und der Austrian Real Estate (ARE) fertiggestellt. Jüngst erhielten sie einen Award des Chicagoer Councils on Tall Buildings and Urban Habitat. Außerdem gehörten sie im November als einziges europäisches Projekt zu den fünf Finalisten des internationalen Hochhauspreises der Stadt Frankfurt am Main. Besonderes Augenmerk galt dabei auch ihrem klimaneutralen Heiz- und Kühlsystem.

Projektleiter Bernhard Ebner steht auf einer Terrasse in einem der Hochhäuser der Wiener „Triiiple“-Türme. Foto: Michael Baumgartner/Kito/dpa

Pools auf den Dächern und ein Concierge-Service

Dabei wird Wasser aus dem an den Gebäuden vorbeifließenden Donaukanal entnommen, das im eigenen Kraftwerk mit Hilfe von Strom aus Windkraft im Sommer zur Kühlung und im Winter zum Heizen verwendet wird. „Das macht unsere drei Hochhäuser mit insgesamt 1.200 Wohn-Einheiten und ein weiteres Hochhaus mit 1.000 Arbeitsplätzen gewissermaßen energieautark“, sagt Ebner. Sollte der Kanal einmal zufrieren, was laut Ebner in den vergangenen 40 Jahren nicht mehr passiert ist, sind vorsorglich zwölf Brunnen gebohrt worden, um die Technik per Grundwasser am Laufen zu halten.

Angesichts der Preis-Explosion auf dem Energiemarkt sei das System durchaus günstig, sagt Ebner. Wobei die Betriebskosten in den Hochhäusern - eines davon richtet sich mit seinen 670 kleinen Apartments an Studenten und junge Berufstätige - nicht niedrig sind. Dafür sorgen unter anderem die Pools mit spektakulärer Sicht auf den Dächern von zwei Gebäuden und der Concierge-Service. Ein Mitarbeiter am Empfang kümmert sich um die Anliegen der Bewohner.

Eine wesentliche Frage für preiswürdige Projekte ist: Hat sich die Lebenssituation auch für die Anwohner verbessert? Peter Cachola Schmal, Architekt

Ein solcher Service sowie Gemeinschaftsräume sind aus Sicht des Hochhauskenners und Architekten Peter Cachola Schmal ein Trend, der nun aus den USA und Asien nach Europa schwappt. „In den USA überschlagen sich die Anbieter gegenseitig und bieten den Nutzern unter anderem Partyräume, Schwimmbäder und andere Sportstätten“, sagt Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt und Jury-Mitglied beim Hochhauspreis. In den unteren Stockwerken wolle meist ohnehin niemand wohnen.

Jedenfalls trage das Konzept dazu bei, das über Jahrzehnte in Europa eher düstere Image von Hochhäusern nun deutlich aufzuhellen, so Schmal. Gestalterisch oft höchstens mittel-attraktive Hochhäuser, wie sie zum Beispiel den sozialen Wohnungsbau in den 1960er- und 1970er-Jahren dominiert hätten, hätten den Ruf dieser Wohnform ziemlich nachhaltig zerstört.

Inzwischen seien solche Mega-Projekte aber nicht nur eine gesuchte Wohnform, sondern trügen im Idealfall auch dazu bei, die ganze Gegend aufzuwerten. Beim „Triiiple“ ist unter anderem ein Autobahnzubringer mit einer parkähnlichen Fläche überdeckelt worden. Jetzt wird dort gegrillt, wo früher gerast wurde. Nach Angaben von Projektleiter Ebner wurden mit Millionenbeträgen auch Radwege ausgebaut und die Schule erweitert. Schmal: „Eine wesentliche Frage für preiswürdige Projekte ist: Hat sich die Lebenssituation auch für die Anwohner verbessert?“

Bis zu 10.000 Euro pro Quadratmeter

Der Blick von den Wohntürmen reicht - zumindest ab bestimmten Stockwerken - teils über den riesigen Prater und teils über den Stephansdom hinaus bis zum Wienerwald. Das Ganze hat seinen Preis. Besonders attraktive Wohnungen, die alle einen großen Balkon haben, werden laut Ebner für rund 10.000 Euro pro Quadratmeter gehandelt - und das, obwohl trotz des Lärmschutzes ein Grundrauschen durch den Verkehr unüberhörbar ist.

Aus Sicht von Schmal geht beim Städtebau der Zukunft kaum ein Weg an Hochhäusern vorbei, die nach Definition der Experten erst ab 100 Metern als wirklich hoch gelten. „Wenn die Städte wachsen, dann müssen sie in die Höhe wachsen.“

