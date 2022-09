Der Besuch war die letzte Station einer Trauerreise des Paares durch alle Landesteile des Vereinigten Königreichs.

König Charles in Cardiff

„Wales lag meiner Mutter besonders am Herzen"

(dpa) - König Charles III. (73) hat bei einem Besuch im Regionalparlament von Wales die besondere Zuneigung seiner gestobenen Mutter Queen Elizabeth II. zu dem britischen Landesteil hervorgehoben. „In den ganzen Jahren ihrer Regentschaft könnte Wales ihr nicht mehr am Herzen gelegen haben“, sagte Charles in einer Rede vor der als Senedd bezeichneten Kammer in der walisischen Hauptstadt Cardiff am Freitag. Charles sprach abwechselnd auf Englisch und Walisisch, einer keltischen Sprache, die noch in weiten Teilen von Wales gesprochen wird.

Der König nahm sich Zeit, um auf die Menschen zuzugehen. Foto: AFP

Charles trug lange den Titel Prinz von Wales, den er nun auf seinen ältesten Sohn William (40) übertragen hat. Dessen Frau Kate (40) ist nun Prinzessin von Wales - so wie einst Williams Mutter Diana. Der Thronfolger William sei ebenfalls eng mit Wales verbunden durch die Zeit, die er dort gelebt habe, so Charles weiter.

König Charles III. und die Königsgemahlin Camilla verlassen das walisische Parlament nach einem Besuch zur Entgegennahme eines Kondolenzantrags nach dem Tod von Königin Elisabeth II. Foto: DPA

Der Besuch des neuen Königs und seiner Königsgemahlin Camilla (75) war die letzte Station einer Trauerreise des Paares durch alle Landesteile des Vereinigten Königreichs. Die beiden waren auf den Straßen von Cardiff mit Jubel und Beifall empfangen worden. Am Nachmittag stand ein Besuch von Burg und Schloss Cardiff Castle an, wo Charles den walisischen Regierungschef Mark Drakeford und Parlamentspräsidentin Elin Jones treffen wollte.

Monarchiegegner protestierten in der Nähe schweigend. Sie hielten Schilder mit Aufschriften wie „Schafft die Monarchie ab“, „Bürger statt Untertan“ oder „Demokratie jetzt“ hoch.





