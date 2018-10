Der 18 Meter lange Kadaver eines Finnwals wurde in der Nacht zum Mittwoch in De Haan angeschwemmt.

Wal an belgischer Küste gestrandet

(mth/AFP) - In De Haan an der belgischen Küste ist in der Nacht zum Donnerstag ein Wal angeschwemmt worden. Das Tier sei schon tot gewesen, bevor es angeschwemmt wurde, wie Biologen des "Institut Royal des Sciences" herausfanden.

6 Der Kadaver des angeschwemmten Finnwals wiegt rund 35 Tonnen und ist 18 Meter lang. Foto: AFP

Der rund 18 Meter lange und 35 Tonnen schwere Kadaver des männlichen Finnwals war bereits am Mittwoch vor der Küste im Meer treibend entdeckt worden. Wissenschaftler werden den Tierkadaver vor Ort zerlegen und sezieren, um die Todesursache festzustellen.

Finnwale gehören zu den größten Meeressäugern überhaupt und zählen, wie der Blauwal, zu den Furchenwalen. Sie kommen nur sehr selten an der belgischen Küste vor. Es ist 21 Jahre her, dass zuletzt ein Finnwal in Belgien angeschwemmt wurde.