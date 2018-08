Wagen mit automatischer Kennzeichen-Verdeckung gestoppt

Aus dem Polizeibericht: Bastelstunde bringt Polizei auf den Plan

Mit einem selbst gebastelten Autokennzeichen fuhr am Mittwochabend ein Autofahrer auf der Autobahn A7 an einer Polizeipatrouille vorbei. Er hatte eine Nummer auf ein Stück Pappe gemalt und dieses an die Stoßstange geklebt.