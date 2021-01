Noch sind die großen deutschen Musik-Festivals für 2021 nicht abgesagt. Eine Chance für einen Festival-Sommer?

Panorama 1 3 Min.

"Wacken" und "Ring": der Traum vom Festival-Sommer 2021

Als Luxemburg seine Covid-Maßnahmen bis zum 21. Februar verlängert hat, ging Deutschland in den Lockdown. Doch noch sind die großen deutschen Musik-Festivals nicht abgesagt - eine Chance für einen Festival-Sommer 2021?

(jwi/dpa) - Deutschlands Traditionsfestivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ hatten vergangenes Jahr eigentlich ihre Jubiläumsausgaben geplant. Doch dann kam Corona und alle Großveranstaltungen wurden gestrichen: kein „Rock am Ring“, kein „Hurricane“, kein „Wacken Open Air“. Alles verschoben auf 2021.



Die Lage hat sich seitdem allerdings kaum verbessert, im Gegenteil. Deutschland befindet sich wieder im Lockdown, und Festivals mit Zehntausenden feiernden Menschen sind zurzeit eine eher absurde Vorstellung.

Die Sehnsucht ist dennoch enorm, und viele Fans fragen sich: Ist da noch eine Chance auf einen Festival-Sommer 2021?

Kavalkade ade: keine Fastnachtsumzüge für 2021 Nach vier Absagen im Vorjahr wird es 2021 in Luxemburg wohl gar keine Fastnachtsumzüge geben.

„Es gibt noch viele Fragezeichen“, erklärt Stephan Thanscheidt vom Veranstalter FKP Scorpio. Er organisiert das „Hurricane“ und das „Southside“. „Wir müssen abwarten, wie sich die Infektionszahlen und die Verfügbarkeit der Impfstoffe entwickeln.“ Dieses Jahr soll das Zwillingsfestival eigentlich vom 18. bis 20. Juni stattfinden. „Für konkrete Ansagen ist es noch zu früh. In vier bis sechs Wochen können wir sicher mehr sagen“, meint Thanscheidt.

Rockfans drängen sich während des Auftritts der Band Feine Sahne Fischfilet vor der Hauptbühne des Open-Air-Festivals "Rock am Ring". Foto: Thomas Frey/dpa

Bereits eine Woche früher, am zweiten Juniwochenende, ist die 35. Ausgabe von „Rock am Ring“ am Nürburgring und das 25. „Rock im Park“ in Nürnberg geplant. Auftritte der Headliner wie Green Day, System Of A Down und Volbeat wurden vom vergangenen Jahr auf 2021 verlegt.

Und auch mehr als 130.000 Besucher haben ihre Tickets von 2020 bereits auf dieses Jahr umgetauscht. Auch hier heißt es, man wolle „die konkreten Entwicklungen“ abwarten. „Deshalb ist eine Aussage über das Stattfinden erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich“, teilten die Veranstalter eventimpresents und Live Nation mit.

Positiv optimistisch

Unklar ist auch die Lage im schleswig-holsteinischen Wacken. Normalerweise strömen alljährlich im Hochsommer Zehntausende Metal-Fans aus aller Welt in die norddeutsche Provinz, um beim „Wacken Open Air“ (W:O:A) zu feiern. Letztes Jahr blieb es ungewohnt still in dem beschaulichen Dorf.

Doch werden in diesem Jahr wieder Bässe auf den Wiesen und Kuhweiden wummern? Auf der Festivalseite läuft zumindest der Countdown: „Noch 183 Tage“ hieß es dort an einem Mittwoch Ende Januar. Angekündigt ist unter anderem Rammstein-Sänger Till Lindemann mit seiner ersten Solo-Festivalshow.

„In über 30 Jahren Wacken hat man schon so einiges erlebt, aber natürlich kann niemand eine genaue Prognose für die pandemische Lage im Sommer vorhersagen“, sagt Mitbegründer Thomas Jensen.

„Die aktuellen Planungen sind trotz Kurzarbeit in vollem Gange, und wir hoffen, dass die staatlichen Maßnahmen greifen und eine Rückkehr zu Live-Events im Sommer möglich sein wird.“ Die Gesundheit und Sicherheit stünden dabei an erster Stelle, betont er.

Bis Mitte März Entscheidung benötigt

„Es herrscht derzeit große Unsicherheit“, erklärt der Präsident des deutschen Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, Jens Michow.

In der Event-Branche herrscht Katerstimmung Zum Stillstand verdammt, drängen Eventmanager, Veranstaltungstechniker und Zeltverleiher auf den Neustart - und auf ihr Kurzarbeitergeld.

„So lange Abstandsregeln erforderlich sind, lassen sich allenfalls sehr kleine Veranstaltungen wirtschaftlich durchführen.“ Und: „Für die Sommerfestivals werden wir spätestens bis Mitte März Entscheidungen benötigen, in welcher Form sie stattfinden können, weil sie eine Mindestzeit zur Vorbereitung benötigen.“

Laut Michow hat die Branche den Herbst und Winter genutzt, um mögliche Konzepte zu erstellen. Seiner Einschätzung nach werden umfassende Infektionsschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Schnelltests, erst einmal Voraussetzung sein für den Veranstaltungsbesuch.

Als Jimi Hendrix in Luxemburg kein Bier bekam Vor 50 Jahren, am 18. September 1970, starb Jimi Hendrix. Im März 1967 kam er auf seiner schier endlosen Tournee auch durch Luxemburg - wenn auch "unter dem Radar". Drei Zeitzeugen erinnern sich.

Inwiefern bei großen deutschen Festivals Schnelltests bei „derart vielen Menschen durchgeführt werden können, wird noch zu prüfen sein“. Das nächste Problem sei das internationale Booking, so sei völlig unklar, ob etwa Bands und Künstler aus England oder den USA nach Europa kommen könnten.