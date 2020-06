Der als gefährlich geltende indonesische Vulkan ist am Sonntagmorgen ausgebrochen.

Vulkan Merapi wieder ausgebrochen

Der als gefährlich geltende indonesische Vulkan ist am Sonntagmorgen ausgebrochen.

(dpa) – Der indonesische Vulkan Merapi ist am Sonntag erneut ausgebrochen. Der auf der Insel Java - rund 500 Kilometer östlich der Hauptstadt Jakarta - gelegene Berg stieß am Morgen zwei bis sechs Kilometer hohe Rauchsäulen aus, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Über einigen Dörfern in der Nähe des 2930 Meter hohen Vulkans ging ein Ascheregen nieder. Die Behörden forderten die Menschen auf, die Drei-Kilometer-Gefahrenzone um den Krater zu meiden.

25 Tote durch Vulkanausbruch Der Merapi auf der Insel Java hat am Dienstagabend plötzlich eine riesige Rauchwolke mit glühend heißer Asche rund 1500 Meter in die Luft gespuckt. Bei dem Vulkanausbruch starben bis Mittwoch mindestens 25 Menschen.

Der als gefährlich geltende Merapi war in jüngster Zeit wieder verstärkt aktiv. Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde mit häufigen Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Das Land hat fast 130 aktive Vulkane, so viele wie kein anderes.