(dpa) - Der 96 Jahre alte Prinz Philip ist in der vergangenen Nacht ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, berichtete der britische Sender BBC am Mittwoch in London unter Berufung auf den Palast. Der Ehemann der Queen (91) will im Herbst in Rente gehen.



Vor wenigen Wochen hatten die Royals verkündet, dass Philip im kommenden Herbst in Rente geht. Er will dann seine Freizeit genießen und nur noch wenige öffentliche Auftritte wahrnehmen.



Geboren wurde Philip 1921 als wahrhafter Weltbürger auf der griechischen Insel Korfu. Er gilt als berüchtigt für seine politisch unkorrekten verbalen Entgleisungen.