2018 ist bekanntlich kein Schaltjahr: Deshalb dürfen sich der Tradition gemäß am "Bretzelsonndeg" die Damen auf das süße Gebäck aus Luxemburg freuen. Nicht so genau mit den Regeln nahm es der „Cortège de la Bretzel“ bereits am Dienstag.

Panorama 9

Vorgezogener "Bretzelsonndeg"

Nicole Werkmeister Am 4. Sonntag der Fastenzeit ist "Bretzelsonndeg" in Luxemburg. An diesem Tag schenkt der Mann seiner Auserwählten eine "Bretzel". Sie bedankt sich - wenn sie will - zu Ostern mit einem Ei. Einen süßen Vorgeschmack bekamen einige - Damen und Herren - bereits am Dienstag, den 6. März.

(mij) - Am Sonntag, den 11. März, dürfen sich traditionsgemäß die Frauen im Land wieder auf leckere Bretzeln freuen. Einige Damen und Herren wurden aber bereits gestern mit frischem Gebäck beglückt:



9 Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé Foto: Pierre Matgé

Die „Fédération des Patrons Boulangers-Pâtissiers du Grand-Duché de Luxembourg“ zog durch die Stadt, und beschenkte zunächst die Regierungsmitglieder, bevor der „Cortège de la Bretzel“ anschließend Passanten in der Grand-Rue mit dem süßen Backwerk erfreute.