Vor Luxemburg-Konzert: Pete Doherty in Paris festgenommen

Der englische Sänger macht seinem Ruf als "Enfant terrible" wieder alle Ehre.

(dpa/jt) - Der britische Rockmusiker Pete Doherty (40) hat in Paris Ärger mit der Justiz. Er sei wegen des Erwerbs von Betäubungsmitteln festgenommen worden, bestätigte die Staatsanwaltschaft am Freitag. Die französische Zeitung „Le Point“ schrieb zuvor, dass bei Doherty Kokain gefunden worden sei. Er habe zum Zeitpunkt seiner Festnahme im Stadtteil Pigalle unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden.

Wie "Le Parisien" schreibt, wurde der 40-Jährige gegen 3 Uhr nachts mit zwei Gramm Kokain erwischt. Doherty soll sich geweigert haben, den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten, habe sich jedoch nicht gewalttätig verhalten, meldet die Zeitung unter Berufung auf einen Insider. Viele Augenzeugen beobachteten die Szene im belebten Vernügungsviertel zwischen der Rue de Douai et de la Rue Pierre Fontaine und erkannten den Rockstar wieder.

Der Sänger der Indie-Bands Babyshambles und The Libertines war in der Vergangenheit immer wieder mit Drogen und Alkohol in die Schlagzeilen geraten. Er musste sich schon öfter vor Gericht verantworten.

Am 17. November soll Doherty gemeinsam mit seiner Band The Libertines im Atelier in Luxemburg auftreten.