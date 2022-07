Der Knopf im Ohr ist das Markenzeichen der Kuscheltiere aus dem Hause Steiff. Am Anfang der Erfolgsgeschichte stand eine Frau, die es nicht immer leicht hatte.

Die „Plüschtiermutter“

Vor 175 Jahren wurde Margarete Steiff geboren

(KNA) „Ich bin geboren am 24.7.1847 und erhielt die Namen Appolonia Margarete Steiff“, so beginnt Margarete, wie sie zeitlebens genannt wurde, ihre Erinnerungen. Das Tagebuch war 1908 ein Geschenk, verbunden mit der Bitte, die eigene Lebensgeschichte aufzuschreiben: „Ich glaube aber nicht, dass es etwas Rechtes wird, denn Schriftstellerin ist nicht meine Sache“, notiert sie und fügt hinzu: „Ich gebe was ich kann, meine Eigenen werden es schon verstehen.“



Welchen Einsatz diese Frau bringt, welches Weltunternehmen sie aufbauen wird, das ahnt niemand, als Steiff vor 175 Jahren in Giengen an der Brenz das Licht der Welt erblickt. Margarete ist die dritte Tochter des Maurermeisters Friedrich Steiff und seiner Frau Maria. Nach den Schwestern Marie (1844) und Pauline (1845) wird 1848 noch Bruder Friedrich folgen. Das Mitte des 17. Jahrhunderts errichtete Haus der Familie in der Lederstraße 26 steht heute unter Denkmalschutz. Liebevoll restauriert bietet es Besuchern einen Eindruck, wie damals eine angesehene Handwerkerfamilie in dem 2.100 Einwohner zählenden Ort am Rande der schwäbischen Ostalb lebt.

Diagnose Kinderlähmung

Zunächst entwickelt sich das Mädchen bestens. Doch als es eineinhalb Jahre alt ist, tritt eine Krankheit auf, „nach welcher ich nicht mehr gehen konnte, der linke Fuß war vollständig, der rechte teilweise gelähmt, auch der rechte Arm war sehr geschwächt.“ Ein Ulmer Arzt diagnostiziert Kinderlähmung.

Für die Eltern ist klar, dass ihre Tochter ein Leben lang auf die Fürsorge anderer angewiesen sein wird. Das beginnt in den eigenen vier Wänden: Über die steile Treppe kann das Mädchen nur getragen werden. Später erleichtert ihr ein wuchtiger Rollstuhl das Leben.

Das unnütze Suchen nach Heilung lässt den Menschen nicht zur Ruhe kommen. Margarete Steiff

Trotz ihrer Behinderung hält sich Margarete als Kind am liebsten „auf der Gass“ auf, um dem gehassten Häkeln zu entkommen. Toben ist nicht drin. Dafür sitzt sie im Leiterwagen und schafft es mit ihren Geschichten, ihre Altersgenossen um sich zu scharen. Für Abenteuer ist das Mädel offen: So geht es oft im Leiterwagen, mit dem sie auch zur Schule gezogen wird, mit Schwung den steilen Berg aus der Altstadt hinunter, nicht immer ohne Blessuren. Daneben setzt sie durch, das Zitherspielen zu lernen.

Die eigene Schneiderei

Die Mutter lässt im Laufe der Zeit nichts unversucht, um ihrer Tochter medizinisch zu helfen. Neue Ärzte werden aufgesucht und Kuren verordnet. So reist Margarete bis nach Ludwigsburg und Wildbad. Mit 18 Jahren kommt sie aber zu dem Schluss: „Das unnütze Suchen nach Heilung lässt den Menschen nicht zur Ruhe kommen. Gott hat es so für mich bestimmt, dass ich nicht gehen kann. Es muss auch so recht sein.“ Dazu passt ihr Konfirmationsspruch aus dem Korintherbrief: „Lass Dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig!“

Margarete Steiff Foto: ullstein bild via Getty Images

Margarete setzt durch, die Nähschule besuchen zu dürfen und schließt diese 1862 ab. Anfangs hilft sie ihren Schwestern in deren Damenschneiderei, bis sie diese selbst übernimmt. Zum 27. Geburtstag baut der Vater das Elternhaus um und richtet ihr ein Arbeitszimmer ein. Vom ersten Geld schafft sie eine Nähmaschine an - die erste in Giengen. Als die Kraft ihres rechten Armes nicht ausreicht, um das Rad in Bewegung zu setzen, verzweifelt die junge Frau nicht, sondern dreht die Maschine einfach um.

Ein Familienbetrieb

Aus der Schneiderei wird 1877 ein Filzkonfektionsgeschäft. Als eines Tages ein neues Exemplar der „Modewelten“ ins Haus flattert, weckt das Schnittmuster eines kleinen Elefanten ihr Interesse. Gedacht als Nadelkissen macht Margarete das Filztier ihrer Schwägerin zum Geschenk. Aus einem „Elefäntle“ wird bald eine Herde von 600. Die auf Marktplätzen verkauften Stücke finden bei Kindern Anklang. Bald gesellen sich weitere Tiere dazu - 1880 ist die Spielzeugmanufaktur Steiff geboren.

Ein Umzug in ein größeres Gebäude folgt. Längst ist aus dem Unternehmen ein Familienbetrieb geworden, bei dem Tante Margarete ihre Neffen und Nichten in die Verantwortung nimmt. Als besonders kreativ erweist sich Richard Steiff, auf den der Teddybär und das Logo „Knopf im Ohr“ zurückgehen. Mit seinem Erfindergeist lässt er 1903 ein Produktionsgebäude aus Glas und Stahl hinstellen, das dem späteren Bauhaus zur Ehre gereicht und als Industriedenkmal gilt.

Zu Hause zu langweilig

Im „Jungfrauen-Aquarium“ sorgen immer mehr Näherinnen dafür, die Nachfrage an Stofftieren im In- und Ausland zu befriedigen. 1907 werden fast eine Million Teddys produziert. Über eine Rampe hat die Chefin im Rollstuhl Zugang. „Ich bin alle Tage im Geschäft, denn daheim ist mir viel zu langweilig, und man wird hier auch sehr verwöhnt mit den großen hellen Geschäftsräumen“, schreibt Margarete im April 1909. Zwei Wochen danach erkrankt sie an einer Lungenentzündung, von der sie sich nicht mehr erholen soll.

Am 9. Mai stirbt die Frau, der wegen ihrer Behinderung anfangs kaum jemand etwas zutraute und die für einen wirtschaftlichen Aufschwung in ihrem Heimatort sorgte. „Ja weinet, weinet nur! Eine Gretl' Steiff kommt so bald nicht wieder“, sagt der evangelische Pfarrer in seiner Trauerrede. Eine Straße, eine Brücke und ein Gymnasium tragen heute den Namen der berühmten Bürgerin. Seit 2005 steht vor den Werkstoren ein Erlebnis-Museum mit Schaufertigung. Steiffs Losung „Für die Kinder ist nur das Beste gut genug“ fühlt sich das Unternehmen nach wie vor verpflichtet.

