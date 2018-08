Wie kommen die Wolken an den Himmel? Was sagen sie über das aktuelle Wetter aus und wie kann man durch sie das Wetter vorhersagen? Das „Luxemburger Wort“ hat nachgefragt.

Von Schäfchen und anderen Wolken

Nephologie heißt die Wissenschaft, die sich mit dem Studium der Wolken befasst, die den Himmel mit einer beeindruckenden Vielfalt an Formen bevölkern – mal grau und dicht, mal bedrohlich aufgetürmt, mal leicht und flockig wie eine Schäfchenherde. Dabei spenden Wolken lebenserhaltenden Regen und Schnee, sind aber gleichzeitig auch für zerstörerische Unwetter verantwortlich. Das „Luxemburger Wort“ hat den stellvertretenden Leiter des meteorologischen Dienstes MeteoLux, Jacques Zimmer, gefragt, wie die Wolken an den Himmel kommen, was sie über das aktuelle Wetter aussagen und wie man durch sie meteorologische Vorhersagen treffen kann.



Jacques Zimmer, was sind eigentlich Wolken?

Nun, eine Wolke besteht entweder aus Wasser, aus Eis oder sie ist ein Mischgebilde aus Wassertröpfchen und Eiskristallen, die sich in Suspension in der Luft befinden.

Und wie entstehen sie?

Das ist ein komplexer Vorgang, doch stark vereinfacht erfolgt die Bildung folgendermaßen: Die Grundlage für die Wolkenbildung sind Kondensationskeime in der Atmosphäre. Das können Verunreinigungen wie Staub, Pollen oder Mikroben sein. Wird ein bestimmter Feuchtigkeitsgehalt erreicht, der leicht über 100 Prozent liegt, schlagen sich die Wassermoleküle an diesen Kondensationskernen nieder und bilden dann dort Wassertröpfchen oder – bei einer Lufttemperatur unter minus zehn Grad Celsius – Eiskristalle.

„Hole-Punch Cloud“ heißt diese seltene Wolkenformation, die am 31. Juli über Luxemburg zu sehen war und aussieht, als habe ein Faustschlag ein Loch in die Wolkendecke gerissen. Foto: Christian Aschman

Es gibt ja sehr verschiedene Wolkentypen. Wie unterscheidet man sie?

Die Klassierung der Wolken erfolgte bereits um 1800 durch den Briten Luke Howard, der neun Kategorien bestimmte. Er orientierte sich dabei an den Kriterien, die Carl von Linné in der Taxonomie der Lebewesen anwendete, und nutzte ebenfalls lateinische Namen für Gattungen, Arten, Unterarten und spezielle Charakteristiken der Wolken. Diese Beschreibungen bis ins kleinste Detail können manchmal schon sehr kompliziert sein. Heute unterscheiden wir zehn Hauptkategorien.

Und nach welchen Kriterien erfolgt die Klassierung?

Man kann Wolken auf unterschiedliche Weise einteilen. Die einfachste besteht aus zwei Klassen: stratiformen, also in Schichten aufgebauten, Wolken – nicht konvektive Wolken – und cumulusförmigen, quellartigen Wolken, die an Blumenkohl erinnern – konvektive Wolken. Man kann sie ebenfalls als Misch-, Wasser- und Eiswolken klassieren. Wichtig ist die Klassierung nach Höhe, also die Position in der Luftschicht, in der sich die Basis der Wolken befinden. Dadurch ergeben sich niedrige, mittlere und hohe Wolken Dies entspricht auch der weltweit benutzten offiziellen Klassifikation der Wolken der World Meteorological Organisation (WMO).

10 Cumulus - Bereich: Bodennähe bis 6 000 m Diese sehr häufige, aufgelockerte, dichte Haufenwolke besitzt im entwickelten Stadium einen blumenkohlartig aufquellenden oberen Teil und eine meist fast horizontale Unterseite. Wachsen Cumuli weiter und türmen sich auf, sind sie eine Ankündigung für Gewitter. Foto: Shutterstock

um weitere Bilder zu sehen. Cumulus - Bereich: Bodennähe bis 6 000 m Diese sehr häufige, aufgelockerte, dichte Haufenwolke besitzt im entwickelten Stadium einen blumenkohlartig aufquellenden oberen Teil und eine meist fast horizontale Unterseite. Wachsen Cumuli weiter und türmen sich auf, sind sie eine Ankündigung für Gewitter. Foto: Shutterstock Stratus - Bereich: Boden bis 400 m Die niedrige Schichtwolke bildet oft eine graue, geschlossene Wolkenformation oder Bodennebel. Die Stratuswolke kann auch unter Niederschlag in fetzenförmiger Form auftreten (Schlechtwetterstratus). Es kann zu Nieselregen oder Schneegriesel kommen. Foto: Shutterstock Stratocumulus - Bereich: 400 bis 2 000 m Diese weiß-graue Schicht-Haufenwolke besteht aus horizontalen Ballen oder Walzen. Diese in Mitteleuropa häufigste Wolkenart kann als harmlose Schönwetterwolke auftreten Sie kann aber auch – zusammen mit anderen Schichtwolken – schlechtes Wetter bringen. Aus Stratocumulus fällt kein bis wenig Niederschlag. Foto: Shutterstock Altocumulus - Bereich: 3 000 bis 6 000 m Die rundlichen Schäfchenwolken treten in horizontalen Schichten häufig auf, können aber auch in kompakterer Form zu beobachten sein. Wichtige Unterarten sind Altocumulus lenticularis – eine linsenförmige Föhnwolke – und Altocumulus castellanus mit zinnenförmigen Auswüchsen: ein Vorbote von Gewittern. Foto: Aline Freyermuth Cumulonimbus - Bereich: Bodennähe bis 15 000 m Diese Schauer- und Gewitterwolke ist eine Weiterentwicklung der Cumulus-Wolke und bildet bedrohlich aussehende Wolkentürme mit einem meist fibrösen und diffuseren oberen Teil, oft auch in Ambossform. Sie verursacht heftige Gewitter, starke Schauer und sogar Hagel. Foto: Shutterstock Altostratus - Bereich: 3 000 bis 6 000 Meter Die meist einförmig grauen, konturlosen oder streifigen Schichtwolken bedecken den Himmel oft ganz oder teilweise. Die Sonne kann noch durchscheinen, doch wenn die Wolkenuntergrenze herabsinkt und sie sich verdichten, deutet das auf anhaltenden Regen hin. Es tritt kein Halo-Phänomen auf. Foto: Aline Freyermuth Nimbostratus - Bereich: 2 000 bis 10 000 m Die typische Niederschlag-und Frontenwolke ragt hoch in den Himmel hinauf und erscheint meist als dunkle, sehr weit ausgedehnte Schicht, die die Sonne verdeckt. Sie bringt lang anhaltenden Niederschlag und wird oft begleitet von tiefliegenden, zerfetzten Wolken. Foto: Shutterstock Cirrostratus - Bereich: 6 000 10 000 m Die weißlich-durchscheinenden Schleierwolken aus Eiskristallen bedecken oft den ganzen Himmel und erzeugen ein typisches Halo-Phänomen um Sonne und Mond. Sie entwickeln sich aus Cirren aufgrund aufsteigender Luftmassen und sind meist Schlechtwetterboten. Foto: Aline Freyermuth Cirrus - Bereich: 6 000bis 12 000 m Die delikaten, oft federartigen Wolken hoch oben am Himmel bestehen aus Eiskristallen und werden durch starke Höhenwinde ausgefranst. Verdichten sie sich, kann dies eine Wetterverschlechterung bedeuten. Foto: Shutterstock Cirrocumulus - Bereich: 7 000 bis 12 000 m Die Schäfchenwolken in den dünnen Schichten der hohen Troposphäre bestehen aus kleinen, manchmal zu Banden miteinander verwachsenen Wolkenwellen. Sie kündigen oft einen Wetterumschwung an: im Sommer das Nahen einer Kaltfront oder eines Hitzegewitters. Foto: Shutterstock

Wie berechnet man dies?

Die in Fuß berechnete Höhe (ein Fuß sind rund 0,3 Meter Anm.d.Red) bezieht sich stets auf die Basis über der sich die jeweiligen Wolken befinden. Diese Werte sind aber nicht fix und es gibt einen gewissen Spielraum, der von der Jahreszeit abhängt. Vor allem mittelhohe Wolken können sich im Winter auf 8 000 Fuß befinden, im Sommer können dies aber auch 10 000, 12 000 oder 15 000 Fuß sein. Die Wolkenhöhe hängt auch mit der Temperatur zusammen. Die Troposphäre – die unterste Schicht der Erdatmosphäre, in der sich das Wetter abspielt – liegt im Sommer viel höher als im Winter und dementsprechend auch die verschiedenen Wolkenetagen.

Welche sind die Hauptwolkenarten?

Bei den niedrigen Wolken unterscheiden wir vier Arten: Stratus, Stratocumulus, Cumulus und Cumulonimbus. „Stratus“ steht für „Schicht“, „Nimbus“ bedeutet „Niederschlag“. Als mittlere Wolken gelten Altocumulus, Altostratus, („Alto“ heißt „hoch“) und Nimbostratus. Als hohe Wolken gelten Cirrus, Cirrocumulus und Cirro-stratus. Und dann gibt es natürlich sehr viele Unterarten, die sich durch die Form der Wolken ergeben.

Wer auf Wolke 7 schwebt, hat Glück, denn er hat ein absolutes Hoch erwischt. Foto: Shutterstock

Ist es auch für Laien möglich, anhand von Wolkenformationen das Wetter vorherzusagen?

Es gibt schon ein paar Regeln. Sieht man beispielsweise, dass sich im Laufe des Tages progressiv eine sehr hohe Schicht an Wolken bildet, die langsam immer niedriger sinkt, kann man fast mit Sicherheit sagen, dass eine Front naht, auch wenn der aktive Teil der Front in Bodennähe noch weit entfernt ist. Bei einer Warmfront wird die Luft vor der Front durch wärmere Luft ersetzt, bei einer Kaltfront wird die Luft davor durch kältere ausgetauscht. Es folgen meist Niederschläge.

Welche Wolken deuten auf Regen hin?

Das läuft natürlich nicht immer genauso ab, aber bei einer klassischen Front erscheinen zuerst die hohen Cirrus und Cirrostratus. Es folgen die mittelhohen Altostratus, Altocumulus und Nimbostratus. Der Himmel zieht sich immer mehr zu, die Wolkenbasis senkt sich herab und dann fängt es so langsam an zu regnen oder zu schneien.

Und wie kündigen sich Gewitter an?

Dieser Vorgang läuft in mehreren Stadien ab. Nahende Gewitter erkennt man an den Cumuluswolken. Kleine Cumuli humilis, auch Schönwetterkumuli genannt, verschwinden abends meist wieder, ohne dass etwas passiert. Wachsen sie aber zum höheren Cumulus mediocris an, kann es bereits zu leichten Regen- oder Schneeschauern kommen. Wenn sie sich dann zu einem Cumulus congestus auftürmen, können schon kräftige Schauer niedergehen.

Werden diese mächtigen Wolken noch höher, kann es noch schlimmer kommen. In diesem Stadium wächst der Cumulus congestus zum Cumulonimbus heran, eine gefährliche Wolke, die schwere Gewitter und starke Schauer mit sich bringt. Der Übergang zum Cumulonimbus calvus – „calvus“ bedeutet „kahl“ – ist schwer zu sehen. In dieser oberen Zone beginnt diese Wolke, die nun eine Mischwolke ist, zu vereisen und sie kann bereits aktiv sein mit Donner und Blitz, heftigem Regen oder Schnee.

Die maximale Wolkengröße, die erreicht werden kann, ist schließlich der Cumulus capillatus. Dieser bekommt oben eine Form, die durch Aufwinde aufgefächert wird und dann von der Seite wie ein Amboss aussieht. Ein derartiges Wolkengebilde baut sich progressiv auf – diese Entwicklung kann sehr schnell gehen – und ist ein Hinweis auf schwere Gewitter und eventuell auch Hagel.

Kann man Wolken auch künstlich herstellen?

Ja, indem man die Atmosphäre zum Beispiel mit Silberiodid impft, das man als Kondensationskerne mit einem Flugzeug ausbringt, damit sich daran Wassertropfen bilden und schließlich eine Wolke. Das kann aber auch gewaltig schief gehen und man produziert zu viele Niederschläge oder gar Hagelschauer, die dann eher schaden als nutzen.

Und was ist mit der berühmten Wolke 7?

(lacht) Die habe ich leider noch nicht beobachtet.

MeteoLux und das Wetter Der offizielle nationale Luxemburger Wetterdienst wurde Ende 1946 gegründet und gehört zur Administration de la navigation aérienne (ANA). Rund um die Uhr übernimmt diese durch Messungen und Beobachtungen vom Gelände des Flughafens in Findel aus nicht nur den Wetterdienst für die Luftfahrt, sondern gibt auch Wettervorhersagen und -warnungen für die Öffentlichkeit sowie monatliche Berichte und klimatologische Bilanzen heraus.