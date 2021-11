Hape Kerkeling stellt in seiner neuen TV-Show die sieben kleinsten Länder auf dem europäischen Festland vor.

Panorama 1 2 Min.

Hape und die 7 Zwergstaaten

Von Malta bis Luxemburg

Hape Kerkeling stellt in seiner neuen TV-Show die sieben kleinsten Länder auf dem europäischen Festland vor.

Von Cornelia Wystrichowski

Mit einem Wanderführer stürmte er die Bestsellerlisten: Hape Kerkelings 2006 erschienenes Kultbuch „Ich bin dann mal weg“ über seine Erlebnisse auf dem berühmten Jakobsweg verkaufte sich rund vier Millionen Mal. Jetzt wird der 56-Jährige erneut zum Reiseführer – und feiert mit der augenzwinkernden Dokureihe „Hape und die 7 Zwergstaaten“ – zu sehen ab Sonntag um 19.10 Uhr auf Vox – sein Fernsehcomeback. In seiner ersten eigenen Sendung nach langer Bildschirmabstinenz erkundet der beliebte Entertainer die Länder Malta, Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, San Marino und den Vatikan.

Künstler, Köche und Geistliche

„Ich wollte immer schon mal die sieben Zwergstaaten bereisen und wissen, wie diese skurrilen Gebilde es geschafft haben, die Zeiten zu überdauern und heute immer noch zu bestehen. Und das beleuchten wir in der Sendung – historisch, satirisch, informativ und touristisch“, erklärt der Humorist, Autor, Sänger und Schauspieler.

In den sieben Episoden widmet sich Kerkeling jeweils einem der kleinen Staaten und begegnet auf seinen Reisen Künstlern, Landwirten, Opernsängern, Köchen oder Geistlichen. In Luxemburg etwa taucht Kerkeling gemeinsam mit der Fernsehjournalistin Ulrike von der Groeben in die Geschichte von RTL ein. Außerdem trifft er Sternekoch René Mathieu in seinem Restaurant in Bourglinster. Im Pyrenäenstaat Andorra streift er den Jakobsweg, und in Monaco lässt er sich von Rennfahrer Nico Rosberg die Stadt zeigen.

In der Pandemie ist mein Hunger auf die Bühne und das Fernsehen auf einmal doch wieder größer geworden. Hape Kerkeling

Die Auftaktfolge führt nach Malta, das als Hollywood des Mittelmeeres gilt – mehr als 300 Kinofilme und Serien wurden auf der Insel schon gedreht. Die Folge aus Luxemburg wird den Abschluss des Formats bilden und am 9. Januar 2022 ausgestrahlt werden.

Die Reportagereihe ist das erste von mehreren geplanten TV-Projekten Kerkelings, der jahrelang von Erfolg zu Erfolg geeilt war, sich dann aber 2014 aus der Öffentlichkeit zurückzog. Warum meldet er sich jetzt zurück? „In der Pandemie ist mein Hunger auf die Bühne und das Fernsehen auf einmal doch wieder größer geworden. Und nach sieben Jahren TV-Pause hatte ich die eine oder andere Idee im Kopf, die ich gerne realisieren wollte“, erklärt der Spaßmacher.

Rede und Antwort

Anfang Dezember steht bereits die nächste Sendung mit dem Tausendsassa aus Recklinghausen auf dem Programm: „Ein Abend mit Hape Kerkeling“ – zu sehen am 6. Dezember um 20.15 Uhr auf Vox – ist die Aufzeichnung eines Bühnenauftritts im Hamburger Hansa-Theater. Die Show dauert satte drei Stunden und bietet einen bunten Mix aus der Wundertüte des Multitalents: „Ich lese aus meinem Buch ‚Pfoten vom Tisch!‘ und ich beantworte die Fragen des Publikums. Alle Fragen. Egal, was dem Publikum auf den Nägeln brennt“, erklärt der Komiker, der seinen Durchbruch 1985 mit der Sketchshow „Känguru“ feierte und an dem Galaabend auch Lieder von seinem aktuellen Album „Mal unter uns“ singt. Die TV-Journalistin Dunja Hayali, mit der Kerkeling gut befreundet ist, wird den Showteil des Abends moderieren.

Man merkt deutlich: Kerkelings Comeback läuft auf Hochtouren, seit er sich im Sommer mit seinem Katzenbuch „Pfoten vom Tisch“ zurückmeldete. Die gute Nachricht für alle Fans des Entertainers: Die nächsten Projekte sind schon in der Pipeline – das vielleicht Wichtigste ist eine neue TV-Serie, in der er die Hauptrolle spielt und die nächstes Jahr ausgestrahlt werden soll.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.