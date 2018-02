(sjp.) - 25 Jahre ist es her, dass das dritte Schiff auf den Namen „MS Princesse Marie-Astrid“ (PMA) getauft wurde. Heute ist bereits die fünfte Namensvetterin auf der Mosel anzutreffen. Die Vorgänger wurden alle ins Ausland verkauft: Die PMA I, von 1966 bis 1984 im Besitz der „Entente touristique de la Moselle luxembourgeoise“, fuhr von der Saison 1985 an auf dem Rhein bei Königswinter unter dem Namen „MS Siebengebirge“. Heute schippert sie als „MS Sax“ in Dinant (B).

Die zweite „MS Princesse Marie-Astrid“ war von 1985 bis Ende der Saison 1992 in Dienst bei der „Entente“ ...