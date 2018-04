Einst war sie die Schönste im ganzen Land. Und als sie dafür gar ein Krönchen erhielt, war der Weg nach Hollywood nur noch ein Katzensprung. Am Sonntag wird die Schauspielerin 60 Jahre alt.

Von der Beautyqueen zum Filmstar

Einst war sie die Schönste im ganzen Land. Und als sie dafür gar ein Krönchen erhielt, war der Weg nach Hollywood nur noch ein Katzensprung. Am Sonntag wird die Schauspielerin 60 Jahre alt.

Michelle Pfeiffer wurde als zweites von vier Kindern im kalifornischen Santa Ana geboren. Ihr Vater Richard installierte Klimaanlagen, ihre Mutter Donna Jean kümmerte sich um Haus und Herd – eine amerikanische Idylle. Nach der Highschool beteiligte sich die attraktive Teenagerin an einem regionalen Schönheitswettbewerb, den sie prompt gewann. Werbeaufnahmen folgten und auch ein Filmvertrag.



Einer unbedeutenden Nebenrolle in "Falling In Love Again" folgte ein absoluter Knüller: Als Partnerin von Al Pacino in „Scarface“ feierte Michelle Pfeiffer ihren ersten internationalen Erfolg. Es folgten Rollen in "Dangerous Liaisons", "The Fabulous Baker Boys" und – als umjubelter Höhepunkt – "Batman Returns", wo sie als sie als kanarienvogelverspeisende Catwoman im Latexkostüm einen bleibenden Eindruck hinterließ.



Schlecht beraten war sie dagegen, als sie die Hauptrolle in "The Silence Of The Lambs" ablehnte, für die später Jodie Foster den Oscar bekam. Auch das Angebot von Regisseur Paul Verhoeven, die schöne Mordverdächtige Catherine Tramell in "Basic Instinct" zu spielen, nahm sie nicht an. Sharon Stone wurde damit weltbekannt, und der Produzent freute sich über 350 Millionen Dollar mehr in der Kasse.

Mit Hauptrollen in "Love Field", für den sie eine Oscarnominierung erhielt und "Wolf" konnte sie ihre Fehlentscheidungen korrigieren. Und auch der Auftritt in "Dangerous Minds" ist Teil ihrer Erfolgsgeschichte.

Entspanntes Comeback

Wo immer Michelle Pfeiffer auftrat, stets schwärmten Publikum und Presse von ihrer Schönheit. „Sie hat ein so überwältigendes Gesicht, dass viele darüber ihr Talent vergessen“, sagt der Regisseur Jonathan Demme. Ihr Kollege Rupert Friend bezeichnete sie gar als Leinwandgöttin. Mit ihren hohen Wangenknochen, den ausdrucksstarken blauen Augen und einer Haut wie aus Porzellan scheint sie aus einer vergangenen Zeit gefallen.

Abseits der Leinwand führt Michelle ein Leben ohne Skandale. Nach ihrer ersten Ehe mit dem Schauspieler Peter Horton ist sie mit dem Produzenten David E. Kelly verheiratet. Sohn John Henry und Tochter Claudia Rose komplettieren das Familienglück. Nach längerer Schaffenspause steht Michelle Pfeiffer auch wieder vor der Kamera. Nach dem HBO-Fernsehfilm "The Wizard of Lies" und dem Mysterythriller "Mother!" kam die Schauspielerin mit der Agatha Christie-Adaption "Murder On The Orient Express" in die europäischen Kinos. Als Janet van Dyne wird sie demnächst in der Marvel-Comicverfilmung "Ant-Man and the Wasp" auftauchen.

Ihrem runden Geburtstag sieht Michelle Pfeiffer entspannt entgegen: "Sobald man ein gewisses Alter erreicht hat, lässt der Druck jung auszusehen nach. Dann kann man für sein Alter entsprechend gut aussehen."