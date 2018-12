"Schwarzbraun ist die Haselnuss" ist längst nicht alles, was Heino im Repertoire hat. Seit er sich dem Deutschrock widmet, hat sich auch das Publikum verjüngt. Doch für Hannelore will er nun kürzer treten.

Vom Volksbarden zum Rocker: Heino wird 80

Interview: Olaf Neumann



Kein deutscher Sänger polarisiert so wie er. Die einen assoziieren mit Heino ein verstaubtes Deutschlandbild, andere lieben ihn gerade wegen seiner Volkstümlichkeit. Doch seit er mit rollendem R und tiefem Bariton auch Stücke von Rammstein, Die Ärzte und den Toten Hosen interpretiert, ist der gelernte Konditor mit der Sonnenbrille auch in alternativen Kreisen gesellschaftsfähig geworden. Der blonde Barde hat mehr als 1.000 Lieder aufgenommen und mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft. Sein Abschiedsalbum mit Songs von Wolfgang Petry, Kraftwerk, Rammstein und Sido erschien Ende November.



Heino, Sie haben kürzlich gesagt, dass Sie sich maximal wie 60 fühlen. Warum wird es für Sie dennoch Zeit für den Ruhestand?



Wenn man seit 60 Jahren auf der Bühne steht, muss irgendwann Schluss sein. Es ist immer das Problem, was singe ich auf einer Tournee, was ich noch nicht gesungen habe. Ich habe schon so viele Tourneen gemacht und dabei fast immer das Gleiche gesungen, weil das verlangt wird. 2013 bei der Rockgeschichte hatte ich aber ein ganz anderes Publikum. Ich konnte innerhalb von kürzester Zeit mein Publikum um 40 Jahre verjüngen. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist. Unten stehen junge Leute und auf der Bühne steht ein älterer Herr! Ich frage mich, ob ich denen das zumuten kann. Obwohl ich mich ja fit fühle.



Heino mit Gitarre im November 1980: Heinz-Georg Kramm begann als Bäcker und startete erst 1964 seine Karriere als Sänger. Foto: Horst Ossinger/dpa

Auch zu Udo Lindenberg kommen viele junge Menschen.



Der ist immerhin erst 72, das sind acht Jahre Unterschied. In der Zeit kann viel passieren. Irgendwann möchte ich dann doch mal ein bisschen mehr Ruhe haben.



Von der Punkband Die Toten Hosen haben Sie für Ihr aktuelles Album den Hit „Tage wie diese“ gecovert.



Ist das als Seitenhieb auf Campino zu verstehen, der über Ihr Rockalbum „Mit freundlichen Grüßen“ lästerte? Ich bin ja ein paar Jahre älter als Campino. Und wenn man älter ist, ist man auch ein bisschen weiser. Ich finde den Titel toll. Er stammt ja aus meiner Heimat. Da sind so viele Stellen drin, die mich an Düsseldorf erinnern. Deswegen habe ich mir gesagt, auch diesen Hit von den Toten Hosen möchte ich singen. Da bin ich ganz entspannt.



Können Sie mit Punk eigentlichetwas anfangen?



Das ist für mich eine andere Welt. Man darf nicht vergessen, die Toten Hosen hießen ja früher nicht so, sondern die Roten Rosen. Und da hatten sie keinen Erfolg. Deswegen haben sie schnell umgeschaltet und Krawall gemacht. Aber das ist deren Problem. Sie haben volle Häuser, das gönne ich ihnen auch. (Anm. d. Red.: Die Toten Hosen brachten 1987 ein Coveralbum mit verrockten Schlagern unter dem Pseudonym „Die Roten Rosen“ heraus. Es war der erste Charterfolg für die Band)



Für die US-Band Dead Kennedys war es in den frühen 1980er-Jahren eine großartige Punk-Sabotage, vor ihren Konzerten Heino-Stücke zu spielen. Wussten Sie davon?



Das ist mir bekannt, aber ich hatte noch keine Gelegenheit, mir das mal anzuschauen oder anzuhören. Obwohl ich viel in Amerika war, unter anderem in Las Vegas. Ich habe sogar Tourneen in Amerika gemacht.



Sie haben zudem wieder einen Song von Rammstein gecovert. Was reizt Sie an beinharter Musik?



Ich finde Rockmusik gut, weil ich mit meinem Album von 2013 so viel Erfolg hatte. Dass die Leute bei meinen Rockkonzerten eine halbe Stunde vor Beginn „Heino ist die geilste Sau der Welt“ singen, gibt mir ein gutes Gefühl. Wenn ich dann rausgehe, weiß ich, die sind auf meiner Seite. Und da sollte man doch weitermachen. Deswegen habe ich jetzt auch wieder einige Titel aufgenommen, unter anderem von Trio, Rammstein, und Kurt Weill. Das macht mir Spaß. Musik kennt keine Grenzen.



Für so manches volkstümliche Lied wurden Sie in der Vergangenheit einerseits verehrt und andererseits verspottet. Warum polarisieren Sie so stark?



Das waren die Medien! In den 1960er-Jahren, als die Beatles auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren, kam ich mit Volksliedern an. Ich hatte blonde Haare und blaue Augen. Da bin ich eben so abgestempelt worden. Aber ich habe mich für das Volkslied entschieden. Hätte ich es gemacht wie alle anderen, wäre ich heute vielleicht nicht mehr da.



Ihnen wurde vorgeworfen, von den Nationalsozialisten gesungene Lieder wieder salonfähig zu machen. Haben Sie eine unkritische Haltung zu volkstümlichem Liedgut?



Das ist dummes Zeug! Ich wüsste nicht, welche Lieder das sein sollten. Ich habe gute Leute in meinem Team. Die achten bei der Auswahl des Repertoires darauf, dass wir nirgendwo anecken. Es gibt bei mir nicht ein einziges anstößiges Lied.



Wollen Sie bewusst Debatten provozieren über den Umgang der Deutschen mit ihrer eigenen Vergangenheit?



Das liegt mir fern. Als ich anfing, sang ich „Jenseits des Tales“, ein Lied aus der Bündischen Jugend. Die Bündische Jugend war eine Gruppe um die Jahrhundertwende. Sie sang Zeilen wie „Jenseits des Tales / Wenn die bunten Fahnen wehen / Wir lieben die Stürme / Karamba, karacho“. Das waren deren Rocklieder. Die habe ich gesungen, ohne darüber nachzudenken, dass sie aus einer Zeit stammen, die verpönt ist.



Heino und seine Frau Hannelore, die ihren Mann inzwischen gern allein auf Tour schickt und es sich lieber zuhause gemütlich macht. Foto: Horst Ossinger/dpa

Zurück zu Ihrem Abschied: Wie stellen Sie und Hannelore sich eigentlich den Ruhestand vor?



Naja, ich muss erst mal abwarten. Erst mal werde ich faulenzen. Lange schlafen und vielleicht mal ein paar Tage länger in Kitzbühel sein, wo wir wohnen. Wir wollen uns mal richtig um uns selbst kümmern. Das wird immer verschludert, weil ich viel unterwegs bin. Heute zum Beispiel sitze ich in Hamburg, und Hannelore ist in Bad Münstereifel geblieben, weil das Reisen für sie stressig ist. Ich bin noch ein bisschen fitter als sie. Wir lassen erst mal alles auf uns zukommen. Ansonsten habe ich einen Enkel, der ist jetzt 21 geworden. Er nimmt Gesangs- und Gitarrenunterricht und hat mir das schöne Lied „Der Junge mit der Gitarre“ gewidmet. Um ihn will ich mich in Zukunft mehr kümmern.



Hören Sie nach Feierabend noch Musik?



Wenn ich Feierabend habe, müssen meine Ohren mal eine Pause machen. Meine Lieblingsfernsehsendung sonntagabends ist Rosamunde Pilcher. Dann trinke ich ein Gläschen Rotwein und Hannelore einen Rosé. Bei solchen Abenden haben wir Spaß.



Heinz Georg Kramm alias Heino wurde am 13. Dezember 1938 als Sohn eines Zahnarztes in Düsseldorf geboren. 1952 begann er in seiner Geburtsstadt eine Lehre zum Bäcker und Konditor. Seit Anfang der 1960er-Jahre trat Heino als Sänger auf, zunächst noch als Mitglied des Trios OK Singers. Der große Durchbruch gelang ihm im Jahr 1965. Es folgten Hits wie „Jenseits des Tales“, „Blau blüht der Enzian“ und „Die schwarze Barbara“. Heute lebt Heino mit seiner dritten Ehefrau Hannelore, die er 1972 bei einer Miss-Austria-Wahl kennenlernte, im Historischen Kurhaus von Bad Münstereifel, wo er bis 2012 auch ein eigenes Café betrieb. Aus seiner Ehe mit Henriette Heppner (1959-1962) stammt sein Sohn Uwe. Von 1965 bis 1978 war er mit seiner zweiten Ehefrau Lilo verheiratet.