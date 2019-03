Ein Eisenskelett mit Wow-Effekt: Der Eiffelturm, das meistbesuchte kostenpflichtige Monument der Welt, feiert am 31. März seinen 130. Geburtstag.

Panorama 5 Min.

Vom Schauobjekt zum Aushängeschild

Ein Eisenskelett mit Wow-Effekt: Der Eiffelturm, das meistbesuchte kostenpflichtige Monument der Welt, feiert am 31. März seinen 130. Geburtstag.

von Christine Longin



Was fällt nicht nur dem Durchschnittsfranzosen beim Stichwort Paris ein? Klar, der Eiffelturm. Die „Eisendame“ überragt mit ihren 325 Metern die Stadt. Rund sieben Millionen Touristen stehen jedes Jahr an, um zu Fuß oder in einem der Aufzüge entlang der imposan-ten Eisenkonstruktion wie Insekten in die Höhe zu klettern.

Wer den Eiffelturm besichtigen will, muss viel Zeit mitbringen. Seit 2017 schützen drei Meter hohe durchsichtige Spezialwände die Attraktion vor Anschlägen. Selbst wer nur einmal unter dem Wahrzeichen durchlaufen will, muss sich ähnlich streng wie am Flughafen kontrollieren lassen. Die Besucher stören die Sicherheitsmaßnahmen und auch die Kosten – wer zu Fuß die zweite Ebene erklimmen will, muss 10,20 Euro zahlen, wer den Lift nimmt zahlt entsprechend mehr – nicht.



Höher als jedes andere Gebäude der Stadt: Mit knapp 325 Metern überragt der Eiffelturm selbst den Tour Montparnasse (210 Meter). Foto: AFP

Für sie überwiegt die Bedeutung des Eisenturms, der das meistbesuchte kostenpflichtige Denkmal der Welt ist. „Frankreich, Paris, Liebe“ verbinde sie mit „la Tour Eiffel“, sagt eine Französin, die aus dem Pariser Umland gekommen ist, um ihrer vierjährigen Tochter das Monument zu zeigen. Der Eiffelturm ist ein Stück Kulturerbe, das fast jede französische Familie an ihre Kinder weitergibt.

Bauzeit von 21 Monaten

Dabei war das Bauwerk bei seiner Entstehung hoch umstritten. Der Bauunternehmer Gustave Eiffel hatte sich mit seinem Modell eines Turms auf vier Säulen in einem Ideenwettbewerb zur Weltausstellung 1889 gegen mehr als 100 Konkurrenten durchgesetzt.



Freikletterer erklimmt 185 Meter hohes Bürogebäude in Paris Im Jahre 1994 ist der Franzose Alain Robert zum ersten Mal ein Hochhaus hochgeklettert. Seitdem hat er sich ein beachtliches Repertoire aufgebaut.

„Die Stützen scheinen aus dem Boden hervorzuquellen und in gewisser Weise vom Wind geformt zu sein, bevor sie an der Spitze zusammenlaufen“, beschrieb Eiffel seine Konstruktion, deren Widerstandsfähigkeit gegen Stürme er genau berechnet hatte. Der Bau begann am 1. Juli 1887 und wurde in der Rekordzeit von 21 Monaten vollendet.

Bis zu 300 Arbeiter montierten vor Ort die 18 000 Teile des Eisengiganten zusammen, die aus Eiffels Fabrik in Levallois-Perret stammten. 2,5 Millionen Eisennieten, 7 300 Tonnen Eisen und 60 Tonnen Farbe stecken in dem Meisterwerk der Ingenieurskunst, das am 31. März 1889 eingeweiht wurde und Eiffel die Mitgliedschaft in der Ehrenlegion einbrachte – verliehen auf der obersten Plattform des Turms.

Den Ausblick ausluftiger Höhe genoss auch schon Gustave Eiffel (l.) – damals noch recht ungesichert – während der Weltausstellung im Jahr 1889. Foto: Shutterstock

Kritiker in der Kunstszene

Die Begeisterung der Pariser hielt sich anfangs allerdings in Grenzen. Mehrere Künstler, darunter Charles Gounod, Guy de Maupassant und Alexandre Dumas, veröffentlichten in der Zeitung „Le Temps“ einen Protestbrief „gegen den Turm von Herrn Eiffel“. Besonders hart war Maupassant in seiner Kritik: „Diese hohe und magere Pyramide aus Eisenleitern, ein unschönes und riesiges Skelett, dessen Sockel aussieht, als könnte er ein wunderbares Monument tragen und der in einem lächerlichen und dünnen Profil eines Fabrikschornsteins endet“, schrieb er.

Doch das Publikum eroberte den damals höchsten Turm der Welt trotz seiner ungewöhnlichen Silhouette: Zwei Millionen Besucher verzeichnete das Bauwerk während der Weltausstellung. In der ersten Woche, als die Aufzüge noch nicht funktionierten, stiegen rund 30 000 Pariser die 1 710 Stufen zu Fuß bis zur Spitze hinauf.



Kylian Mbappé: Das Vorbild aus der Vorstadt Der Ausnahmefußballer Kylian Mbappé steht für den sozialen Aufstieg der Jugendlichen aus Frankreichs Banlieue. Seinen Erfolg hat er auch seinen Eltern zu verdanken, die nicht nur auf seine sportlichen Leistungen schauten.

Der Plan, das Monument 20 Jahre nach der Weltausstellung wieder abzureißen, wurde ein ums andere Mal verschoben und später ganz zu den Akten gelegt. Zum Glück für all die Millionen Besucher, die seither von einer der drei Etagen die Aussicht auf die Stadt der Liebe genießen. Darunter von Anfang an viel Prominenz wie Mahatma Gandhi, der Schah von Persien, der japanische Kaiser Hirohito, König Edward von England und US-Präsident Dwight D. Eisenhower.



Zuletzt machte das Bauwerk am 13. Juli 2017 Schlagzeilen, als US-Präsident Donald Trump zusammen mit seiner Frau und dem Ehepaar Macron im Sternerestaurant Jules Verne dinierte. Noch Monate später schwärmte der US-Präsident von dem „great evening“, dem tollen Abend, in 125 Metern Höhe.



Dauerbaustelle: Malerarbeiten alle sieben Jahre und dazu ständige kleine Ausbesserungen halten die Bediensteten auf Trap. Foto: AFP

Lichterglanz an der Seine



Dass sich ein so weit sichtbares Bauwerk nachts für raffinierte Lichteffekte anbietet, hatten die Baumeister schon früh erkannt. Schon zur Eröffnung leuchtete die Attraktion deshalb mit Hilfe von 10 000 Gasdüsen. Von 1925 an nutzte der Autobauer Citroën das Bauwerk für seine Leuchtreklame, die den Namen des Unternehmens durch 250 000 bunte Lampen 40 Kilometer weit sichtbar machte.



Eine dauerhafte Beleuchtung ganz ohne Werbung gibt es erst, seit die Stadt Paris zur Jahrtausendwende am Eiffelturm ein riesiges Feuerwerk veranstaltete und dabei ihr bekanntestes Monument zum ersten Mal glitzern ließ. Der Erfolg des Spektakels war so groß, dass der Eiffelturm sein Glitzerkleid behalten durfte und seither nachts zu jeder vollen Stunde fünf Minuten lang Paris verzaubert.



Kurioses rund um den Eiffelturm von Michael Juchmes Anziehungspunkt: Pro Jahr zählt der Eiffelturm rund sieben Millionen Besucher. Rund ein Drittel stammt aus Frankreich. Danach folgen die Deutschen, US-Amerikaner und Briten. Nicht in die Statistik eingeflossen ist vermutlich ein entlaufener Zirkuselefant, der 1948 bis zur ersten Plattform des Turms vorgedrungen war. Wie neu: Alle sieben Jahre erhält das berühmte Bauwerk einen neuen Anstrich (Foto). 60 Tonnen Farbe werden dann in rund eineinhalb Jahren aufgetragen. Die Farbe nennt sich übrigens „Eiffelturm-Braun“ und ist seit Jahrzehnten gleich geblieben. Nur in den Anfangsjahren ging es an der Seine bunter zu: 1899 erstrahlte der Turm in frischem Gelb. Rekordverdächtig: Der Eiffelturm zieht Sportler aller Art an. Bereits 1905 fand der erste Wettlauf mit mehr als 200 Teilnehmern statt. Bis ganz nach oben schaffte es im Jahr 1995 der Triathlet Yves Lossouarn in 8 Minuten und 51 Sekunden. Des Weiteren tobten sich schon Fallschirm- und Bungeespringer, Motorradfahrer sowie Bergsteiger am Stahlgerüst aus. Den spektakulärsten Auftritt hatte wohl Seilartist Philippe Petit: Er balancierte 1989 auf einem rund 800 Meter langen Seil, das vom Palais de Chaillot zur zweiten Etage des Turms gespannt war. Todesfälle: Einige Wagemutige versuchten in der Vergangenheit, das berühmteste Wahrzeichen der französischen Hauptstadt für einen großen Auftritt zu nutzen – und bezahlten dafür mit ihrem Leben. Etwa der Österreicher Franz Reichelt, der einen Fallschirmanzug entwickelte und diesen am 4. Februar 1912 bei einem Sprung von der ersten Ebene des Eiffelturms der Presse vorführte. Er sprang vor laufender Kamera aus einer Höhe von 57 Metern und schlug bereits nach vier Sekunden am Boden auf. Auch die tragische Geschichte des jungen Franzosen Léon Collot bleibt unvergessen: Der 23-Jährige versuchte mit einem Leichtflugzeug im Jahr 1926 den Turmbogen an der Basis zu durchfliegen. Eine Radioantenne, die von der Spitze zum Boden gespannt war, führte zu einem tödlichen Unfall. Nein zum Burger: McDonalds scheiterte 1993 mit dem Vorhaben, ein Schnellrestaurant unter dem Eiffelturm zu eröffnen. Wer trotzdem einen Burger unter dem Dach eines Eiffel-Gebäudes essen will, sollte nach Budapest reisen: Dort befindet sich eine Filiale der US-Kette im 1877 errichteten Nyugati-Bahnhof der ungarischen Hauptstadt. Ehefrau: 2007 gab die objektsexuelle US-Amerikanerin Erika LaBrie dem Turm in einer behördlich nicht autorisierten Zeremonie das Jawort. Sie änderte daraufhin ihren Namen ganz offiziell in Erika Eiffel.