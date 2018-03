Anna Telbukh kreiert aus Sand fantasievolle Bilder. Diese werden für das Publikum auf eine große Leinwand projiziert – so auch am Sonntag, dem 4. März, im Trifolion in Echternach. Wir stellten der Künstlerin im Vorfeld einige Fragen.

Panorama 1

Vom kleinen Korn zum großen Kunstwerk

Michael Juchmes Anna Telbukh kreiert aus Sand fantasievolle Bilder. Diese werden für das Publikum auf eine große Leinwand projiziert – so auch am Sonntag, dem 4. März, im Trifolion in Echternach. Wir stellten der Künstlerin im Vorfeld einige Fragen.

Frau Telbukh, woher stammt eigentlich die faszinierende Kunstform der Sandmalerei?

Es ist eine typisch asiatische Tradition. In den Armenvierteln haben viele Bewohner, wenn sie Gäste eingeladen hatten, Motive in den Sand vor ihren Hütten gezeichnet. Sozusagen als Willkommensgruß oder Geschenk.

Was begeistert Sie an dieser Kunstform besonders?

Gerade in der heutigen Zeit, in der von Technologien dominierten Welt, ist es geradezu faszinierend, wie einfach es ist, mit Sand zu arbeiten. Man kann einfach unzählige Geschichten damit kreieren – auch für spezielle Anlässe wie Hochzeiten oder Geburtstage.

Benutzen Sie eigentlich eine spezielle Art von Sand?

Ja, ich verwende nur Sahara-Sand, denn der ist besonders fein und leicht zu bearbeiten. Das klappt in dieser Form leider mit keinem anderen Material.

Welche Motive bereiten Ihnen die meiste Freude?

Besonders viel Spaß habe ich, wenn ich mit einem Orchester zusammenarbeiten und den Hintergrund zur Musik gestalten kann. Toll sind auch Produktvorstellungen. Und nicht zuletzt meine Show „Die Geschichte einer Stadt ... in Sand gemalt“, die ich demnächst auch in Amsterdam zeigen werde.

Gibt es auch Motive, an denen Sie scheitern?

Nein, es gibt wirklich nichts, was man nicht im Sand umsetzen kann.