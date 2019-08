Vom Junkie zurück ins Leben

Ein ungewöhnliches Fotoshoting der Caritas lässt wohnungslose Menschen in eine andere Rolle schlüpfen. So auch Marco Schmidt, der zehn Jahre auf Luxemburgs Straßen hauste.

Von Markus Stölb

Zehn Jahre lang waren Luxemburgs Straßen Marco Schmidts Zuhause, schlief der junge Mann in Hauseingängen und auf Parkbänken, spielte sich sein Leben vor allem zwischen der „Gare“ und der „Place de Paris“ ab, oder in der Rue de Strasbourg, welche an die „Rue Joseph Junck“ grenzt.

„Eigentlich war es kein Leben mehr, es war nur Stress“, sagt Schmidt über die Zeit, in der alle Zeit der Welt zu haben schien; weil der gelernte Elektriker keinem Beruf nachging und keinen sozialen Verpflichtungen mehr nachkam ...