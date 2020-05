Grand-Duc Henri schnupperte am Donnerstag ein wenig Landluft und mischte sich auf Hof Sonnebierg unter die Spargelstecher.

Vom Großherzog zum Feldherrn

Nathalie RODEN Grand-Duc Henri schnupperte am Donnerstag ein wenig Landluft und mischte sich auf Hof Sonnebierg unter die Spargelstecher.

Vermutlich hätte Großherzog Henri den Donnerstagnachmittag am liebsten damit verbracht, seinen neuen Enkel Charles anzuhimmeln. Schließlich durfte der Prinz am Mittwoch mit Erbgroßherzogin Stéphanie die Entbindungsklinik verlassen. Doch die Pflicht rief und so stattete Großherzog Henri dem Landwirtschaftsbetrieb Sonnebierg in Hünsdorf einen Besuch ab. Hier verschaffte sich das Staatsoberhaupt einen Überblick über die diesjährige Spargelernte.

4 Der Großherzog blickte der Spargelstecherin bei ihrer Arbeit interessiert über die Schulter - und legte sogleich Hand an die Ernte. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie

um weitere Bilder zu sehen. Der Großherzog blickte der Spargelstecherin bei ihrer Arbeit interessiert über die Schulter - und legte sogleich Hand an die Ernte. Foto: Guy Jallay Zur Begrüßung gab's für Landwirtschaftsminister Romain Schneider einen coronakonformen Ellbogencheck von Großherzog Henri. Foto: Guy Jallay Zum Abschied durfte sich der Großherzog über einen Präsentkorb aus den Händen von Yves Hoffmann freuen. Foto: Guy Jallay Das Staatsoberhaupt versuchte sich auch im Spargelsortieren. Foto: Guy Jallay

Der Hof, der von der Familie Hoffman-Hunsdorf bewirtschaftet wird, ist neben der Haltung von Pferden auf den Anbau von Gemüse spezialisiert. Mit der Kultivierung von weißem Spargel startete man im Jahr 2009 auf einer Fläche von 0,4 Hektar. Mittlerweile ist das entsprechende Feld auf stolze 8 Hektar angewachsen. Erntezeit ist in der Regel von Anfang April bis Ende Juni. Daneben liegt der Fokus der Familie auf dem Anbau von Erdbeeren, Himbeeren und Birnen.

