Interview

Keri Russell: „Vor der Kamera zu stehen, bereitet mir eigentlich eher Unbehagen“

Die Golden-Globe-Gewinnerin Keri Russell ist seit vielen Jahren eine feste Größe in Hollywood und startet nun mit der Netflix-Serie „The Diplomat" erneut durch.

Interview: Patrick Heidmann

Aktuell ist die 47-jährige US-Schauspielerin Keri Russell präsent wie lange nicht: in einer Episode der Serie „Extrapolations“ (bei AppleTV+), im Kinofilm „Cocaine Bear“ und als Protagonistin in der Polit-Satire „The Diplomat“ (bei Netflix). Die Redaktion erreichte sie für ein Telefongespräch an einem lauen Frühlingsmorgen in ihrem Haus in Brooklyn Heights.



Keri Russell, kurz nach „Cocaine Bear“ ist bei Netflix nun auch noch Ihre neue Serie „The Diplomat“ gestartet. Muss die Familie aktuell gegenüber der Arbeit wieder mehr zurückstecken?

So würde ich das nicht sagen. Klar, das waren jetzt zwei große Projekte in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, aber dafür konnte ich ja auch davor eine ganze Weile nicht arbeiten. Auch seit „The Diplomat“, also seit vergangenem Oktober, stand ich noch nicht wieder vor der Kamera. Die Familie kommt also nicht zu kurz.

Finden Sie die Balance mitunter schwierig?

Es ist einfach eine Frage der Planung und der Diskussion, gerade wenn wie bei uns beide Partner (ihr Partner ist der Brite Matthew Rhys, Anm. d. Red.) Schauspieler sind. Wir versuchen immer, in den Schulmonaten so viel wie möglich zu Hause zu sein und vor allem während der Sommerferien zu drehen. Da wechseln wir uns möglichst ab. Aber es gibt auch Ausnahmen. „The Diplomat“ zum Beispiel kam zu einer familiär eher ungünstigen Zeit, doch die Drehbücher waren so gut, dass ich das einfach machen musste. Also haben wir Wege gefunden, wie wir das gemeinsam hinbekommen haben, und sobald schulfrei war, kam mein Mann natürlich mit den Kids zu meinen Dreharbeiten nach London. Wenn’s unbedingt sein muss, lässt sich das schon arrangieren.

Es gibt allerdings auch Schauspielerinnen, die fordern, dass die Filmbranche familienfreundlicher werden müsse …

Den Gedanken finde ich interessant, aber wie sich das konkret im Alltag umsetzen lässt, bin ich nicht ganz sicher. Die Arbeitszeiten in unserem Job sind nun einmal nicht ideal, was ein Familienleben angeht, und gerade in Zeiten, wo immer mehr Serien in immer kürzerer Zeit gedreht werden, dürfte sich daran eher schwer rütteln lassen. Schon bei „The Americans“ waren unsere Tage wirklich lang, mitunter 18 Stunden, wenn man noch die Fahrt zum Drehort mitzählt. Das ist ziemlich hart. Für mich persönlich habe ich das immer dadurch in Balance gehalten, dass ich eben nur für kurze Passagen des Jahres gearbeitet habe. Dass man nicht für jeden Gute-Nacht-Kuss zu Hause ist, lässt sich leichter aushalten, wenn man weiß, dass man nach den vier Monaten Stress acht Monate am Stück zu Hause ist. Und ich kann auch nicht leugnen, dass diese Zeitaufteilung auf bittersüße Weise auch etwas für sich hat.

Wie meinen Sie das?

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich habe es immer geliebt, meine Kinder zur Schule zu bringen oder ihnen abends vorzulesen. Genauso wie es wunderbar ist, Zeit in Brooklyn mit meinen Freundinnen zu verbringen. Aber gleichzeitig liebe ich meine beruflichen Abenteuer, allein in einer fremden Stadt zu sein und nicht abends kochen oder Wäsche waschen zu müssen. Dass mein Leben aus diesen beiden sehr unterschiedlichen Seiten besteht, genieße ich meistens sehr.

Sie sind seit über 30 Jahren Schauspielerin. Macht es Ihnen bis heute genauso viel Spaß, vor der Kamera oder einem Publikum zu stehen, wie damals als Teenager?

Puh, wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, ob ich diesen Aspekt meines Jobs überhaupt je genossen habe. Sie müssen wissen, dass ich eine ziemlich nervöse Person bin, und vor der Kamera zu stehen, hat mir von Anfang an eigentlich eher Unbehagen bereitet. Ich habe das heute besser im Griff als früher, aber unsicher fühle ich mich angesichts einer Kamera nach wie vor. Beim Einrichten einer Szene ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich mich fast ein wenig verstecke, sodass der Kameramann mich dann manchmal daran erinnern muss, dass man die Hauptdarstellerin vielleicht im Bild auch sehen sollte.

Entweder kokettieren Sie – oder Sie haben sich womöglich für den falschen Beruf entschieden!

Moment, das Spielen selbst liebe ich ja. In eine Rolle zu schlüpfen ist für mich das Größte. Und ich bin auch begeistert von den Chancen, die mir der Job bietet, von den Reisen bis hin zu den spannenden Menschen, die ich kennenlernen darf.

Haben Sie mal überlegt, alles sein zu lassen und etwas ganz anderes zu tun?



Oh doch. Ich hatte die Schauspielerei ja sogar mal an den Nagel gehängt. Mit Anfang 20 spielte ich mal vier Staffeln lang die Hauptrolle in einer Serie namens „Felicity“. Das war ein toller Job und ich habe die Arbeit wirklich sehr geliebt, aber sie war auch verdammt hart und die Jahre damals echt anstrengend. Danach brauchte ich eine Pause. Zum Glück hatte ich all mein Geld, dass ich durch die Rolle verdient habe, gespart, weil ich eh nie Zeit hatte, es auszugeben.

Davon habe ich mir ein wunderschönes Apartment in New York gemietet, ein paar Kisten voller Bücher mitgebracht und fast zwei Jahre lang nichts anderes gemacht, als durch die Stadt zu spazieren, Freundinnen zu treffen, auf Partys zu gehen, zu tanzen, zu viel zu trinken und nachts im Schneegestöber nach Hause zu gehen. Ich war jung und holte all die Dinge nach, die andere vielleicht während ihres Studiums erlebten. Zum Glück zu einer Zeit, als es Social Media noch nicht gab und Handys noch nicht wirklich Kameras hatten. Mir fehlte die Branche eigentlich kein bisschen. Doch als ich dann irgendwann herausfinden wollte, wohin mein weiterer Weg mich führt, habe ich angefangen, hier und da wieder ein paar Rollen anzunehmen, und gemerkt, dass mir das Spielen eben doch sehr liegt.

Zur Person Keri Russell, 1976 als Tochter einer Hausfrau und eines Automobil-Managers im Orange County (Kalifornien) geboren, wurde Anfang der 1990er-Jahre neben Britney Spears und Justin Timberlake im „Mickey Mouse Club“ bekannt, übernahm später Rollen in „Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby“ oder „Eine schrecklich nette Familie“ und wurde schließlich zum Star, als J.J. Abrams ihr 1998 die Titelrolle in seiner College-Serie „Felicity“ gab.



Später war die Golden-Globe-Gewinnerin in Filmen wie „Mission: Impossible III“, „Planet der Affen: Revolution“ oder „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ zu sehen und erhielt für die von der Kritik gefeierte Serie „The Americans“ gleich drei Emmy-Nominierungen. Aus einer ersten Ehe mit dem Tischler Shane Deary hat sie zwei Kinder, mit ihrem „The Americans“-Kollegen Matthew Rhys ein weiteres.

