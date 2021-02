Vom Bürgermeister zum Sprachrohr der Liebe

Foto: Chris Karaba

Ob er in seiner Funktion als freier Hochzeitsredner Paare an ihren Lieblingsort mitten im Wald, an einen Fluss, in die eigenen vier Wände oder sogar ins Ausland begleitet, ist Romain Osweiler grundsätzlich egal. „Hauptsache, die Menschen fühlen sich wohl und sind der Überzeugung, etwas Besonderes erlebt zu haben.“