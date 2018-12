Poussé par le besoin d'aider les défavorisés, mais aussi par le goût pour l'aventure, de plus en plus de jeunes partent à l'étranger dans le cadre de missions humanitaires. Une expérience inoubliable avec un grand impact sur le pays cible tout comme la croissance personnelle.

Panorama 4 Min.

Volontariat à l'autre bout du monde

Poussé par le besoin d'aider les défavorisés, mais aussi par le goût pour l'aventure, de plus en plus de jeunes partent à l'étranger dans le cadre de missions humanitaires. Une expérience inoubliable avec un grand impact sur le pays cible tout comme la croissance personnelle.

par Emma Hostert

Les îles Fidji, situées dans l'océan Pacifique, sont connues pour leurs plages de sable blanc et l'eau claire. Mais derrière cette façade paradisiaque se cache un pays en plein développement.

Parmi les 913.000 habitants on distingue deux groupes ethniques principaux: la population autochtone mélanésienne et les immigrés indiens. Les langues parlées sont le fidjien, l'hindi de Fidji et l'anglais.

Spécialisés dans l'exportation de sucre, d'eau, de poissons et d'or ainsi que dans le secteur du tourisme – celles-ci constituent les principales sources de revenu pour de nombreux Fidjiens. Malgré l'économie relativement développée, le pays fait face à beaucoup de difficultés. De nombreuses épidémies et des catastrophes naturelles s'abattent régulièrement sur les îles. Le cyclone Winston, passant par les îles Fidji en 2016, a rasé des centaines de maisons et infrastructures, les dégâts restent visibles à ce jour. C'est pour ces raisons que les îles sont la cible de nombreuses ONG actives dans le développement à long terme et l'aide humanitaire.

«Think Pacific» est une fondation anglaise active à Fidji depuis 2009. Travaillant en partenariat avec le ministère fidjien de l'Education, de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, l'organisation contribue au développement de l'éducation, de la santé et des infrastructures dans les régions les plus rurales. Au cours de ces dernières neuf années, plus de trois millions de dollars ont été investis par la fondation et l'engagement a porté ses fruits. Dans les villages dans lesquels «Think Pacific» est actif, la fréquentation scolaire a augmenté de 15 pour cent, le degré d'alphabétisation de 40 pour cent, et la participation au sport de 600 pour cent.

L'expérience personnelle

Le projet a lieu à Ra, une parmi les 14 provinces de Fidji, dans le village de Burenitu. Installés dans nos familles, un des premiers défis fut de laver le linge. Mon frère fidji nous fournit une planche de bois, un morceau de savon, une brosse et une bassine d'eau chaude. Assises confortablement sur la planche, ma camarade volontaire et moi nous commençons à savonner nos habits dans la bassine avec la brosse. Notre frère fidji nous observe d'un air amusé. Ce n'est qu'après une heure, passée à essayer en vain de nettoyer nos habits, qu'il décide de nous expliquer que la planche de bois n'est non pas utilisée comme siège confortable mais est faite pour frotter les habits dessus avec la brosse. Il s'empare du matériel et en moins de cinq minutes il a lavé nos habits en rigolant. S'il faut nommer un trait qui caractérise les Fidjiens c'est définitivement leur humour qui peut tourner au sarcasme.



Notre mère Sereana et Lucie (camarade volontaire), assises dans la cuisine, préparant l'Ota avec des oignons et du lait de cocos pour le dîner. Photo: Emma Hostert

Les «mères» restent à la maison et préparent à manger tous les jours. Le petit déjeuner se compose la plupart du temps de biscottes et de thé. Certains matins, nous avons droit à des «rôtis», une pâte à base de farine et d'eau, étalée sous forme de crêpe, ou des «babakau», des beignets maisons. Les plats traditionnels sont à base de féculents; la racine de tapioca «casava», le «dalo», une sorte de pomme de terre, les lentilles, du poisson frais ou de la viande en canette comme source de protéine, et le «roro» et l'«ota» comme légumes verts figurent régulièrement au menu. Le lait de coco «lolo» est utilisé abondamment dans les sauces et les desserts.

Un décor rustique

Les maisons sont rustiques et comportent plusieurs chambres à coucher, un salon et une cuisine. Les toilettes se situent souvent dans une cabane à l'extérieur avec un container d'eau qui sert de douche. Autour des maisons, on trouve des poulaillers et des fours extérieurs. Il n'y a ni chaises ni tables dans les maisons, tout se fait assis au sol. Seul le père de famille peut s'asseoir dans un fauteuil. Très vite nous apprenons les mots essentiels fidjiens, «Yadra» pour dire bonjour, «Moce» pour au revoir et «vinaka vaka levu» pour exprimer merci beaucoup.

Les matins, tous les volontaires sont déposés aux écoles. On est engagé dans l'école maternelle du village, l'école primaire «Dobuilevu Muslim School» et l'école primaire «Vunikavikaloa Arya School». Seul ou en couple, on s'occupe d'une année scolaire, particulièrement des élèves en difficultés. L'après-midi est consacré à la «coupe des maisons». Les enfants, partagés en quatre maisons, doivent préparer un poster, une chanson ou une danse sur le thème de la semaine. A la fin de chaque semaine, ils présentent leur travail devant leurs camarades et l'heureux gagnant est récompensé.

Le but des entraînements sportifs était de donner une opportunité aux enfants de découvrir de nouveaux sports ainsi que de développer leurs talents. Débordant d'énergie, ils sont ouverts à de nouvelles expériences.

Le séjour s'achève comme il a débuté; assis en tailleur autour d'un seau de «kava». A la place des sentiments de hâte et de curiosité un sentiment de plénitude mais aussi de profonde tristesse se fait ressentir. Au son de la chanson d'adieu «Isa Lei», on monte dans le bus les larmes aux yeux et nous quittons ce monde tellement différent du nôtre et qui nous a tellement enrichis.

thinkpacific.com