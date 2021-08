Der Autobauer VW hat eine Kantine auf vegetarisches Essen umgestellt - und damit auch die beliebte Currywurst verbannt.

Gerhard Schröder: "Mit mir hätte es das nicht gegeben"

(TJ) - In einer der Kantinen des Volkswagen-Konzerns wird nur noch vegetarische Kost serviert. Damit wird auch die beliebte Currywurst im Betriebsrestaurant nicht mehr angeboten. Das missfällt Altkanzler Gerhard Schröder, der für zwei Leidenschaften bekannt ist: Autos und eben die besagte Wurst.

2005: Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hält beim Hoffest der SPD eine Currywurst in den Händen. Foto: DPA

Schröder saß als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen einst im Verwaltungsrat von VW. Heute bleibt ihm nichts anderes, als seinen Protest auf den sozialen Netzwerken kundzutun. Auf LinkedIn protestiert er vehement: „Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben: Und ob die Beschäftigten bei VW das wirklich wollen? 2019 hat die Volkswagenfleischerei noch 7 Millionen Currywürste hergestellt. Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben.“

VW protestiert

Ein Sprecher des Betriebsrats beschwichtigt. Die Currywurst werde weiterhin in 30 Kantinen am Stammsitz angeboten - auch andere Fleischgerichte stünden weiter auf dem Speiseplan. VW-Markenvorstand Brandstätter schreibt, die Wurst sei „sicher kein Auslaufmodell“ und bleibe den Kollegen erhalten. Viel Wirbel demnach um eine Wurst.

