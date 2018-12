Mark Rober hat die Nase voll von Dieben, die Pakete vor seiner Haustür stehlen. Also rächt sich der gelernte Raumfahrtingenieur mit einer brillant konstruierten Glitzerbombe. Das Resultat ist beste youtube-Unterhaltung.

Viraler Video-Hit: Rache ist knallbunt und stinkt

Tom RUEDELL

Mark Rober war neun Jahre lang Luft- und Raumfahrtingenieur im Strahlantriebslabor der Nasa. Unter seiner Mitarbeit entstand unter anderem der Mars Rover "Curiosity". Mark Rober ist aber auch: stinksauer, dass ihm jemand ein per Post zugestelltes Paket aus seinem Hauseingang gestohlen hatte. Mit Videomaterial aus der Überwachungskamera ging Rober zur Polizei, doch die schickte ihn weg. Da könne man nichts machen.

Rober steckte sieben Monate in die Konstruktion seiner "Glitterfalle". Der Erfolg gibt ihm Recht. Screenshot youtube @markrober

Das weckte den Ehrgeiz des früheren Nasa-Ingenieurs und heutigen youtube-Stars (Robers Kanal hat 4,4 Millionen Abonnenten). "Ich habe jahrelang Hardware gebaut, die mittlerweile sogar auf dem Mars rumfährt - und ich soll da nix machen können?" fragt der 38-Jährige rhetorisch in seinem neuesten Video. Also ging er ans Werk, den dreisten Dieben eine Überraschung zu bereiten, die sie so schnell nicht vergessen würden - und die ihm selbst und zahllosen seiner Fans gute Unterhaltung bereiten sollte.

Sieben Monate Entwicklungszeit, maximaler Spaß

Rober konstruierte in siebenmonatiger Detailarbeit eine extrem ausgefeilte Paketfalle: In einem Päckchen, das aussieht, wie die Verpackung einer Lautsprecherbox von Apple stecken vier Handys mit LTE-Datenverbindung und Weitwinkelkameras. Wer das Paket klaut, wird also auf jeden Fall dabei gefilmt und sein Weg mit der Beute aufgezeichnet.



Doch nicht nur das: Wer das Paket öffnet, wird zunächst mit einer Ladung bunten Glitters bestäubt - kurz danach pumpt ein Elektromotor fünf Sprühstöße aus einer Dose mit so genanntem "Furzspray". Das passiert fünf mal hintereinander alle 30 Sekunden, damit der Dieb das Paket schnellstmöglich wieder loswird, so dass Rober es aufgrund der GPS-Daten finden und einsammeln kann. Die Videosequenzen wurden währenddessen bereits über LTE in Robers Cloud übertragen.

Das Ergebnis? Mehrere düpierte Paketdiebe, die sich mittlerweile - unkenntlich gemacht - auf youtube wiederfinden und im Anschluss ziemlich viel Zeit mit Staubsaugen verbracht haben dürften. Und einige wirklich komische Videos. Robers Fazit: "Die Moral ist, dass man keine Pakete klauen sollte. Nicht nur, weil es verboten ist, sondern weil es einem eventuell jede Menge Arbeit spart."

Wieviele Diebstähle die Bastelarbeit verhindern kann, ist unklar. Ein viraler Hit ist sie in jedem Fall schon jetzt.