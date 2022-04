Das Sci-Fi- und Fantasyfestival „LuxCon“ - das in diesem Jahr den Zusatz „EuroCon“ trägt - lockt am Wochenende Fans nach Düdelingen.

„LuxCon 2022“

Vier Tage voller fantastischer Erlebnisse

Das Sci-Fi- und Fantasyfestival „LuxCon“ - das in diesem Jahr den Zusatz „EuroCon“ trägt - lockt am Wochenende Fans nach Düdelingen.

(Sch) - Das Wochenende - ebenso wie bereits der Donnerstag und der Freitag - stehen im Kulturzentrum „opderschmelz“ in Düdelingen ganz im Zeichen von Science-Fiction und Fantasy. Seit dem 7. April findet dort nämlich die diesjährige „LuxCon“ statt, die den Zusatz „EuroCon“ trägt und auch Teil von Esch2022 ist.

Die Wanderconvention „EuroCon“ wurde 1972 ins Leben gerufen, um den Austausch zwischen Fans auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs zu erleichtern, und findet regelmäßig in unterschiedlichen Ländern statt. Dieses Mal in Luxemburg, mit einem vollgepacktem Programm, das von einem Theremin-Workshop über Science-Fiction- und Fantasy-Kurzfilme bis hin zu Lesungen für Geeks, Nerds und alle anderen beinahe alles bereit hält, was das Herz begehrt. Auch für Cosplayer – Verkleidungskünstler, die eine Figur aus Filmen, Mangas, Animes oder Games möglichst detailgetreu nachahmen wollen – ist das Event ein fester Termin in der Agenda.

Das Event "Luxcon", das von den Mitgliedern der Science Fiction & Fantasy Society Luxembourg erdacht und organisiert wird, findet dieses Jahr bereits zum achten Mal statt Fotos. Alain Piron

Erwartet werden beziehungsweise wurden zudem Autoren wie Arkady Martine, Vivian Shaw, Aliette de Bodard, Bernhard Hennen, Robert Corvus, Peadar Ó Guilín und die virtuell verbundenen Teilnehmer Kai Meyer, Andreas Eschbach und Tommy Krappweis sowie die Star-Wars-Darstellerin Femi Taylor.

Wer sich das fantastische Spektakel in Düdelingen anschauen möchte, kann dies auch am Sonntag noch tun. Das Programm beginnt um 11 Uhr, ein Tagesticket zum Preis von 5 Euro ist am Einlass erhältlich.

