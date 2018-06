Im südfranzösischen Lorgues darf heute gefeiert werden: Die Tochter von Prinz Félix und Prinzessin Claire von Luxemburg wird vier Jahre alt.

Vier Kerzen für Prinzessin Amalia

Nathalie RODEN

Die kleine Adelige, welche die weiteren Vornamen Gabriela Maria Teresa trägt, erblickte am 15. Juni 2014 in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte das Licht der Welt – anders als ihr Bruder Liam, der zweieinhalb Jahre später in Genf zur Welt kam.



Die Familie lebt relativ zurückgezogen auf ihrem Weingut im südfranzösischen Lorgues. Offizielle Fotos wurden schon länger nicht mehr veröffentlicht. Privatbilder, die von der Fotografin Anne du Chastel auf Instagram gepostet wurden, lassen aber darauf schließen, dass die Enkelin von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa eine überaus glückliche Kindheit genießt:

Ähnlichkeiten mit Prinzessin Charlotte, der Tochter von Prinz William und Herzogin Kate, sind nicht von der Hand zu weisen: