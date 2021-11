„Viele Herausforderungen sind überzeitlich“

Foto: Moravský zemský archiv v Brne, Bestand A1, Inv. Nr. 273

Ein Schreiben des langjährigen Statthalters von Luxemburg, Huwart II. von Elter, an den Markgrafen Jobst von Mähren, Pfandherr des Herzogtums von 1388 bis 1402 und von 1407 bis 1411. Der Brief gibt tiefe Einblicke in die Verwaltung des Territoriums.