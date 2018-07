Im September öffnet neben den Hochöfentürmen in Belval das Luxembourg Learning Center seine Türen. Romain Martin, Vize-Rektor der Universität Luxemburg, führt durch die Hallen dieser Lernstätte der Moderne.

"Viel mehr als die Bibliothek der Uni"

Der Kontrast könnte größer nicht sein: Neben den rostigen Hochöfen in Belval erstreckt sich das Gebäude des neuen Luxembourg Learning Centers wie ein futuristischer Fremdkörper aus facettiertem Glas. Früher wurden von der Möllerei aus die Hochöfen mit Eisenerz und Koks beschickt. In Zukunft ist es Wissen, das an dieser Stätte vermittelt wird. Gleich gegenüber den Hochofentürmen hat sich der lichte Glasbau mit seinen klaren Kanten aus der Feder des Architekturbüros Valentiny HVP die alte Halle auf einer Länge von 110 Metern einverleibt – und öffnet im September als Luxembourg Learning Center (LLC) der Universität Luxemburg seine Pforten.

„Wir sind viel mehr als die Bibliothek der Uni,“ betont Romain Martin, Vize-Rektor der Universität Luxemburg, bei einem Rundgang durch das noch nicht ganz fertige Gebäude. „Dies ist nicht nur ein Platz, an dem man Bücher ausleihen kann, sondern ein Platz, an dem gelernt werden soll – dafür steht auch der Name Learning Center. Dabei wird ein wichtiger Akzent auf Zusammenarbeit gelegt.“

Hinter den bedruckten, halbtransparenten Glaselemente der Fassade eröffnet sich eine lichtdurchflutete Halle, die auf den ersten Augenblick wie eine labyrinthartige Vision des Künstlers M.C.Escher erscheint. Doch dies trügt, denn das komplexe Konstrukt aus Treppen, Emporen, auskragenden Balkonen, sowie offenen und geschlossenen Räumen ist ein ausgeklügeltes System, das auf intelligente Weise Nutzen mit Ästhetik verbindet und zugleich die historischen Überbleibsel mit integriert. „Dies ist eine einzigartige Infrastruktur für Luxemburg, die zeigen soll, wie Lernen im digitalen Zeitalter funktioniert – ohne das Buch zu vergessen“, erklärt Martin.

Die unterschiedlichen Bereiche sind klar gegliedert wobei auf den drei Ebenen die auf individuelles Arbeiten ausgerichteten Areale und die eher auf gemeinschaftliches Arbeiten ausgerichteten Bereiche getrennt angesiedelt sind. Arbeiten kann man im LLC auf vielfältige Weise: in kleinen Workcontainern für ein bis zwei Personen, Nischen für kleine Gruppen, Open-Work-Spaces oder abgesonderten Arealen. Komplett abgeschottete Räume, in denen man nicht einmal einen Computer anschließen kann, und sogar Ruheräume sind auch vorgesehen. Für eine reibungslosen Arbeitsorganisation kann man etliche der Räume zudem reservieren.

Offen für alle

Das Ausleihen von Büchern erfolgt über eine vollautomatisierte Station, was wie Wartezeiten ungemein verkürzt. Darüber hinaus verfügt die Bibliothek über einen Media Corner in dem rund 55 nationale und internationale Publikationen auf Papier und in digitaler Form lesen kann. Zur Verfügung stehen ebenfalls Tablets für Online-Zeitungen und Bildschirme auf denen man eine Auswahl an TV-Nachrichtensendern ansehen kann. Gleich nebenan liegt übrigens die Cafeteria und es gibt einen Garten zum Entspannen. Der gesellige Bereich soll durchaus eine Art Magnetfunktion übernehmen, um Bürgern jeden Alters es zu erlauben, einen unverfänglichen Kontakt mit der Uni zu herzustellen, denn das Learning Center steht nicht nur Studenten offen, sondern ist auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich.

17 Das Learning Center in Belval richtet sich an alle, die wissenschaftliche Informationen in einem optimalen und komfortablen Umfeld suchen und verarbeiten wollen. Foto: Chris Karaba

Bildergalerie

um weitere Bilder zu sehen. Das Learning Center in Belval richtet sich an alle, die wissenschaftliche Informationen in einem optimalen und komfortablen Umfeld suchen und verarbeiten wollen. Foto: Chris Karaba Der Eingang befindet sich gleich neben den alten Hochöfentürmen. Foto: Maria Pasqui Das Gebäude beinhaltet sieben Ebenen ... Foto: Chris Karaba von denen fünf für Besucher zugänglich sind ... Foto: Chris Karaba und jeweils eines den Archiven und der technischen Ausstattung vorbehalten ist. Foto: Chris Karaba Teile der alten Möllerei, wie etwa Stahlträger und der Zufuhrschacht für Koks und Eisenerz, wurden in das neue Bauwerk integriert. Foto: Chris Karaba Die dreieckigen Mauerelemente aus bedrucktem Glas verleihen dem Gebäude Leichtigkeit und Transparenz. Foto: Maria Pasqui Sie strukturieren Außen und Innenwände ... Foto: Chris Karaba und regulieren den Lichteinfall. Foto: Chris Karaba Das LLC verfügt über modernste Digitaltechnik. Foto: Chris Karaba Die mobilen Multimedia- Möbel lassen sich den Anforderungen entsprechend neu konfigurieren. Foto: Chris Karaba Die Bücher sind bereits umgezogen. Foto: Chris Karaba Die gewaltige Bibliothekshalle ist eingeteilt in verschiedene Arbeitsebenen. Foto: Maria Pasqui Emporen und Balkonen ... Foto: Maria Pasqui prägen die offene Raumstruktur. Foto: Chris Karaba Die zahlreichen Treppen ermöglichen einen schnellen Zugang zu den diversen Bereichen der Bibliothek. Foto: Maria Pasqui Foto: Maria Pasqui

„Das Learning Center öffnet im September, doch es ist kein abgeschlossenes Projekt“, unterstreicht Romain Martin, Vize-Rektor der Universität Luxemburg. „Wichtig wird es sein, zusammen mit den Nutzern herauszufinden, was am besten funktioniert, welche Raum- oder Möbelkonfigurationen am sinnvollsten sind und was wir ändern beziehungsweise zukaufen müssen, um ein optimales Arbeitsumfeld zu schaffen.“

Das sogenannte Life long Learning werde immer wichtiger. Man sehe das LLC deshalb auch als ein Forschungsprojekt, um zu analysieren wie man heutzutage am besten lernt. Es sei wesentlich herauszufinden, wie man die Leute darin autonomer machen kann. In einem User Experience Lab werden die Abläufe wissenschaftlich beobachtet. Angebote, die sich im Labor behaupten, könnten dann vor Ort in die Praxis umgesetzt werden. Die daraus abgeleiteten Konzepte könnten zukünftig auf andere Situationen übertragen oder in weiteren Infrastrukturen angewendet werden.

Noch Luft nach oben

Der technische Aufwand für den Verleih von Büchern, das Konsultieren von Medien und wissenschaftlichen Produktionen und die Arbeitsabläufe ist enorm. „Technologie ist kein Selbstläufer. Sie muss immer eine Funktion erfüllen und einen Mehrwert haben,“ sagt Martin. Das Center entwickle sich konstant weiter. Man will auch was Hard- und Software angeht flexibel bleiben und sich alle Möglichkeit offen lassen, um sich an deren konstante Entwicklung anpassen zu können.

„Seit 12 Jahren beschäftigen wir uns mit diesem Projekt“, erklärt Marie-Pierre Pausch, die Verantwortliche der Bibliothek. „Ein solches Gebäude zu gestalten, ist genauso kompliziert wie ein Krankenhaus zu bauen. Man sieht es nicht, aber die technische Komplexität ist enorm.“ Der Großteil des Mobiliars beweglich und lässt sich den Anforderungen entsprechend neu konfigurieren. Um dieser Mobilität gerecht zu werden, wurden entsprechend viele elektronischen Anschlüsse in den Kassettenböden vorgesehen, in denen ebenfalls die Verkablung verläuft.

Nebst allen technischen Infrastrukturen und den komfortablen Ausstattungen, die zur Verfügung stehen, wird ein besonderes Augenmerk auf die adäquate Begleitung der Bibliothekenbesucher gelegt. „Die Flexibilität der Räumlichkeiten sowie die Vielfalt der angebotenen Technologien erlauben es uns, unseren Nutzern zu helfen und ihre Bedürfnisse besser zu kennen. Wir begleiten sie bei ihren Recherchen und erklären ihnen die Methodik, mit der sie am besten vorankommen", so Pausch.