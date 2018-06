Der Schauspieler Tommy Schlesser aus Remich ergattert eine Hauptrolle in der beliebten ZDF-Filmreihe „Rosamunde Pilcher“. Und auch der zuständige Regisseur stammt aus dem Großherzogtum.

Viel Herzschmerz um zwei Luxemburger

(FeMo) - Der Luxemburger Schauspieler Tommy Schlesser übernimmt eine Hauptrolle in einer „Rosamunde Pilcher“-Romanze. „Besonders freut es mich, dass ich die Rolle bekam, ohne an einem Casting teilnehmen zu müssen“, sagt der 28-Jährige. Die Folge „Die Braut meines Bruders“ wird im Juli in Cornwall im Südwesten Englands gedreht.



Regie führt ein weiterer Luxemburger: Marco Serafini. Mit Serafini arbeitete Schlesser bereits Anfang dieses Jahres bei den Dreharbeiten der Sitcom „Zëmmer ze verlounen“ zusammen. Die zwölfteilige Serie wird Mitte September auf RTL Lëtzebuerg ausgestrahlt. Im Oktober kommt der Film „Superjhemp“ in die Kinos, in dem Schlesser den Chefredakteur von „RTHell“ spielt.



„Rosamunde Pilcher“-Filme werden in Deutschland regelmäßig von mehr als fünf Millionen Zuschauern gesehen. Im deutschen Fernsehen hatte Tommy Schlesser vor drei Jahren eine Gastrolle in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Seitdem hoffte und wartete er auf ein weiteres Engagement.