Am 5. Februar beginnt für Chinesen in und außerhalb ihres Heimatlandes das Jahr des Schweins. Zum ersten Mal fand in Luxemburg eine kleine traditionelle Parade statt, aber auch im Familien- und Freundeskreis wird der Kultur Respekt gezollt.

Panorama 25 5 Min.

Viel Glück im Jahr des Schweins

Am 5. Februar beginnt für Chinesen in und außerhalb ihres Heimatlandes das Jahr des Schweins. Zum ersten Mal fand in Luxemburg eine kleine traditionelle Parade statt, aber auch im Familien- und Freundeskreis wird der Kultur Respekt gezollt.

von Jessika Maria Rauch Wenn nicht am 1 ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.