Ein Schlangenfänger in Texas staunte nicht schlecht als er unter dem Haus eines Kunden 45 Schlangen vorfand. Ein Video des Vorfalls macht jetzt im Internet die Runde.

Video: Mann fischt 45 Klapperschlangen unter Haus hervor

Sarah CAMES

Es ist ein Beruf, den die meisten Menschen im Leben nicht in Betracht ziehen würden: Schlangenfänger. Trotzdem, jemand muss den gefährlichen Job machen. Mit dieser Einstellung ging wohl auch Schlangenfänger Nathan Hawkins an einen Auftrag heran, den am 13. März ausführte.

Ein Bewohner des Ortes Abilene im Norden von Texas hatte Hawkins um die Entfernung von "ein paar" Schlangen gebeten, die er entdeckt hatte, als er in den in den Zwischenraum gekrochen war um sein kaputtes Fernsehkabel zu reparieren.



In T-Shirt, Jeans und Cowboy-Boots und mit nichts als einer Taschenlampe, einer Schlangenzange und einer Handykamera ausgestattet, kroch Schlangenfänger Hawkins in den Zwischenraum zwischen Haus und Boden. Schnell wurde ihm klar, dass sich dort mehr als nur "ein paar" Schlangen versteckten.

Im engen und dunkeln Kriechraum tummelte es nur so vor hochgiftigen Klapperschlangen. Im Winter tun sich die Tiere oft in Gruppen zusammen, um der Kälte zu entkommen, und kommen erst im Frühling wieder aus ihren Verstecken hervor.

Eine Schlange nach der anderen holte Hawkins hervor: 45 mal im Ganzen. Am Ende waren drei große Plastik-Container mit den Tieren gefüllt. Gegenüber der Washington Post sagte Hawkins allerdings, der Auftrag sei "nichts außergewöhnliches" für ihn gewesen. Einmal hat er nicht weniger als 88 Schlangen aus dem Haus eines Kunden hervorgeholt. Hawkins erzählte außerdem, er sei in seinem Leben schon "tausende Male" von Schlangen gebissen worden, allerdings nur neun mal von giftigen Schlangen und noch nie auf der Arbeit.

Für die Schlangen gibt es übrigens ein Happy End: Sie werden auf Ranches verfrachtet, wo sie weit weg von Menschen und von Tieren wieder ausgesetzt werden.