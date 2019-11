Spektakuläre Bilder zeigen, wie gefährlich Stromleitungen in verschneiten Wäldern werden können.

Video: Kurzschluss in Hochspannungsleitung

(dpa/TJ) - Die Bilder sind gespenstisch: Mitten in einem idyllisch verschneiten Waldstück im Trentino sprühen plötzlich Funken, begleitet von Zischen und Knallen. Grund ist der Kurzschluß einer Hochspannungsleitung, nachdem Äste unter der enormen Schneelast nachgegeben haben und die Kabel gegeneinander drücken. Passiert ist das Ganze in Dietenheim in der Nähe von Bruneck (Italien).

Das Video wurde schnell zum viralen Hit in den sozialen Netzwerken.

Heute kurz vor 12 Uhr wurde in Dietenheim bei Bruneck eine Stromleitung beschädigt. (Urheber des Videos leider unbekannt.) pic.twitter.com/IAJrwNO11w — Andreas Baumgartner (@bmgnrs) November 17, 2019

In Südtirol waren laut Landesverwaltung am Sonntagabend noch 2400 Haushalte ohne Strom. Auch in anderen Teilen Italiens machten heftige Niederschläge dem Katastrophenschutz zu schaffen. Die Feuerwehr meldete am Montagmorgen 450 Rettungseinsätze in der Region Emilia Romagna und 380 in der Toskana für die vergangenen 36 Stunden. Die Alarmstufe rot galt für Montag außerdem für Friaul-Julisch Venetien im äußersten Nordosten Italiens. In der Toskana gingen die Wasserstände der Flüsse am Montag wieder leicht zurück.

Nicht nur in Italien ...

Nach Wintereinbruch in Frankreich Tausende ohne Strom Nach heftigen Schneefällen waren am Samstag in Frankreich immer noch Tausende Menschen ohne Strom. In den Départements Drôme, Isère, Rhône, Loire und Ardèche waren am Samstagmittag 145 000 Haushalte betroffen.

Wegen heftiger Schnee- und Regenfälle spitzt sich die Lage in den österreichischen Bundesländern Kärnten und Tirol zu. Einige Orte waren von der Außenwelt abgeschnitten, unter anderem in Kärnten das Lesachtal, das Mölltal und die Gemeinde Heiligenblut, wie die „Kleine Zeitung“ in der Nacht zu Montag berichtete. Die Einwohner wurden aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Mehrere Gebäude wurden evakuiert. In Osttirol sollten die Schulen am Montag wegen der höchsten Lawinen- und Wetterwarnstufe geschlossen bleiben.