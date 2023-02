Aufnahmen am Rande der Rede des US-Präsidenten zur Lage der Nation verbreiteten sich rasend schnell im Netz.

Falschen Mann geküsst?

Video-Clip von First Lady wird zum Aufreger

(dpa) - Ein Küsschen der US-amerikanischen First Lady Jill Biden kurz vor der Rede ihres Mannes zur Lage der Nation am Dienstagabend in Washington hat im Netz für Aufregung gesorgt.

US-Präsident Biden reicht Republikanern die Hand Die Rede vor dem Kongress ist Tradition für US-Präsidenten. Diesmal nutzt Joe Biden die große Bühne für eine Botschaft an seine Landsleute.

Denn der Kuss galt nicht US-Präsident Joe Biden, der sich bereits am Rednerpult in Stellung brachte, sondern Doug Emhoff, dem Mann der Vizepräsidentin Kamala Harris. Zur Begrüßung küssten sich First Lady und Second Gentleman auf der Zuhörertribüne des US-Repräsentantenhauses - und zwar, wie es TV-Bilder nahelegten: auf den Mund!

Ob es der Optik der Kamera-Einstellung geschuldet war oder das Küsschen tatsächlich auf dem Mund landete, war zunächst unklar. Der Clip der Szene verbreitete sich aber rasend schnell im Netz - und wurde sogleich zum Gegenstand wilder Spekulationen.



