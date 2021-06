Als eine 17-Jährige in Kalifornien bemerkt, dass ein Bär ihren Hund gepackt hat, schubst die das Raubtier kurzerhand von der Gartenmauer.

Video: 17-Jährige wehrt Bärenmutter ab und rettet ihre Hunde

(SC) - Ein Video aus Kalifornien sorgt im Netz derzeit für Staunen. Der Mitschnitt einer Überwachungskamera zeigt, wie eine Bärenmutter mit ihren beiden Jungen gelassen über eine Gartenmauer wandert - bis plötzlich vier Hunde bellend angelaufen kommen, um ihr Territorium zu verteidigen.

Die Bärenjungen ziehen sich verschreckt zurück und die Bärenmutter holt mit der Pranke aus. Das rund 35-sekündige Video, das am Montag auf die Video-Plattform TikTok hochgeladen wurde, hätte ein ganz anderes Ende nehmen können, wäre die Bewohnerin des Hauses ihren Hunden nicht zur Hilfe geeilt. Mit einem beherzten Stoß drückt sie die Bärenmutter von der Gartenmauer - der Braunbär tritt den Rückzug an, während die 17-jährige Hailey ihre Hunde in Sicherheit bringt.

Das Video, das von Haileys Cousine hochgeladen wurde, hat in kürzester Zeit rund 50 Millionen Views erreicht. In einem eigenen Clip erklärt die Jugendliche, wie sie das ungewöhnliche Ereignis erlebt hat. „Anfangs dachte ich, die Hunde würden andere Hunde anbellen. Sie bellen immer, wenn sie andere Hunde oder Eichhörnchen sehen. Ich ging, um ihnen zu sagen, sie sollen aufhören, doch als ich sah, was sie anbellten dachte ich 'Das ist ein seltsam aussehender Hund'. Als ich ankam, hatte der Bär bereits einen meiner Hunde hochgehoben.“

@tempurashrimp Reply to @cynthiaromeroo #greenscreen STORY TIME ABOUT THE BEAR if u have questions I’ll answer in the comments :) ♬ original sound secks haver 😎

Ihre Reaktion war instinktiv: „Ich gehe zum Bären, schaue ihm in die Augen und mein erster Gedanke ist, ihn zu schubsen. Einen Bären schubsen, ein riesiges Raubtier schubsen. Um ehrlich zu sein, denke ich nicht, dass ich sie so fest geschubst habe. Der Schub hat gereicht, um sie aus der Balance zu bringen, also ließ sie meinen Hund fallen und ich bin weggerannt. Ich habe meinen anderen Hund gegriffen und bei der Sache meinen Finger verstaucht und mein Knie aufgeschürft. Aber uns geht es gut.“





