Urban Art

Viandener Graffiti schlägt jetzt auch im Ausland hohe Wellen

Das mit Hochdruckreinigern geschaffene Werk „La Mémoire" des Künstlers Klaus Dauven sorgt mittlerweile auch für staunende Blicke aus dem Ausland.

(mar/dpa) - Im Rahmen der KonschTour wurden nach dem Entwurf des deutschen Künstlers Klaus Dauven an der Staumauer der Stadt Vianden fünf Porträts von Arbeitern aus der Zeit der 50er-Jahre geschaffen. Durch die Initiative des Kunstvereins ViArt asbl und in Zusammenarbeit mit der SEO (Société Electrique de l’Our) hat der Künstler, mithilfe von Hochdruckreinigern der Firma Kärcher, ein „Reverse Graffiti“-Kunstwerk entstehen lassen, dass sich nahezu über die ganze Staumauer erstreckt. Als Motiv zeigt es die Gesichter von fünf Arbeitern, die am Bau der Konstruktion beteiligt waren. Das Werk, das den Namen „La Mémoire“ trägt, soll so auch an die unzähligen beim Bau verunglückten italienischen Arbeiter gedenken.

Auslöser für diese Art der Graffiti-Kunst war ein Missgeschick: Als er den Staub einer misslungenen Kohlezeichnung vom Papier gesaugt habe, sei die Idee plötzlich da gewesen. Zu seinen größten Werken gehören Graffiti auf Staumauern in Deutschland, Frankreich, Japan und Südkorea. Klaus Dauven ist also auch international ein Name in der Urban Art Szene.



Genau aus diesem Grund hat jetzt auch das Viandener Kunstwerk hohe Wellen ins Ausland geschlagen. Diverse Online-Plattformen, besonders aus Deutschland, berichten mittlerweile über die Kunst mit dem Hochdruckreiniger. So hat unter anderem der WDR sich dem Thema gewidmet und sogar ein Video zu dem Schaffensprozess veröffentlicht. Auch das ZDF hat dem gewaltigen Kunstwerk einen kurzen Beitrag gewidmet und dazu noch einen Post auf Twitter veröffentlicht.

Aber auch diverse Zeitungen berichteten bereits über das Werk von Klaus Dauven in Vianden, wie die Aachener Zeitung, die Teil der belgischen Mediahuis Gruppe ist, zu der auch das Luxemburger Wort gehört. Nicht fehlen dürfen außerdem die Stimmen aus der Kunstwelt. So hat etwa die Website Weltkunst am Montag einen ausführlichen Bericht zu den fünf Arbeitern an der Staumauer veröffentlicht.

Wer sich das 3.000 Quadratmeter große Kunstwerk selbst einmal aus der Nähe ansehen will, der sollte noch genügend Zeit dafür haben. Zwar ist es nicht für die Ewigkeit, sollte aber trotzdem mindestens drei bis fünf Jahre auf der Mauer des Staudamms erhalten bleiben. Im Laufe der Zeit werden neuer Bewuchs und Verschmutzung die fünf Porträts nach und nach wieder verschwinden lassen.



