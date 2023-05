Der Großneffe der Première Dame wurde am Montagabend an Kopf, Arm und Bein verletzt und kam zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Am Rande einer Rentendemo

Verwandter von Brigitte Macron attackiert

(dpa) - Ein Verwandter der französischen Präsidentengattin Brigitte Macron ist am Rande einer Demonstration gegen die Rentenreform angegriffen und verletzt worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Polizeikreisen erfuhr, wurde der Großneffe der Première Dame am Montagabend an Kopf, Arm und Bein verletzt und kam zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Am Montagabend hatte Präsident Emmanuel Macron im französischen Fernsehen ein Interview gegeben. Noch immer sind zahlreiche Menschen wegen seiner Reform zur schrittweisen Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre aufgebracht.

Acht Festnahmen

Der angegriffene Mann kommt aus der Schokoladendynastie Trogneux, aus der Brigitte stammt, und leitet in der nordfranzösischen Stadt Amiens einen Laden der Schokoladenmarke. Wegen des Angriffs auf den Chocolatier nahm die Polizei acht Menschen fest. Am Dienstagmorgen waren sie noch in Gewahrsam.

Der Vater des Angegriffenen, Jean-Alexandre Trogneux, erzählte dem Regionalsender France Bleu Picardie, sein Sohn sei verprügelt worden. „Er hat sich letztlich zusammengekauert und gewartet, dass es vorbeigeht.“ Seit Macron zum Präsidenten gewählt worden sei, glaubten Menschen fälschlicherweise, die Firma Trogneux gehöre ihm. „Es gibt keine finanzielle Verbindung, aber wir ernten Hass, der manchmal sogar verheerend ist, denn mehrere unserer Geschäfte wurden verwüstet.“ Trongeux sagte weiter: „Man hat nicht das Recht, jemand anderen unter dem Vorwand anzugreifen, dass er Mitglied der Familie eines politischen Repräsentanten ist. Das ist lächerlich.“

