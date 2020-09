Pierre David war Bürgermeister der belgischen Stadt Verviers bis zu seinem Tod im Jahr 1839. Danach wurde ihm seitens der Bürgerschaft eine etwas spezielle Ehre zuteil.

Verviers: Bauarbeiter finden das Herz des ehemaligen Bürgermeisters

Tom RUEDELL Pierre David war Bürgermeister der belgischen Stadt Verviers bis zu seinem Tod im Jahr 1839. Danach wurde ihm seitens der Bürgerschaft eine etwas spezielle Ehre zuteil.

Bauarbeiter haben in der belgischen Stadt Verviers bei der Restaurierung des David-Brunnens eine Schatulle entdeckt, die das Herz des ehemaligen Bürgermeisters Pierre David (1771 - 1839) enthält. David, der der Stadt von 1800 bis 1808 und nochmals von 1830 bis 1839 vorstand, war als Bürgermeister offenbar so beliebt, dass die Honoratioren von Verviers nach seinem Unfalltod im Jahr 1839 beschlossen, sein Herz aufzubewahren. Der Legende nach fand die makabre Reliquie zunächst ihren Platz im Rathaus, bevor sie 1883 im eigens errichteten und nach David benannten Brunnen auf der Place Verte im Stadtzentrum eingelagert wurde.

Eine Büste von Pierre David. Foto: gemeinfrei

Am 20. August stießen Arbeiter dann in einem Hohlraum, der mit einem Stein verschlossen war, auf die Schatulle aus Metall, in die Davids Name eingraviert ist. Darin soll sich das Herz des berühmten Bürgermeisters, eingelegt in Alkohol, befinden. Zurzeit wird die Reliquie im städtischen Museum aufbewahrt. „Aus Respekt vor dem Verstorbenen und seiner Familie“ sei das Behältnis nicht geöffnet worden.

David wurde 1800 von der französischen Revolutionsregierung zum ersten Mal zum Bürgermeister ernannt, 1830 hatte er das Amt nach der belgischen Revolution im Königreich Belgien erneut inne. Zu seinen Verdiensten gehören der Aufbau einer Stadtfeuerwehr 1802, die Verbesserung der städtischen Infrastruktur und die Vorgabe, Stadtpolitik transparent und nachvollziehbar zu gestalten. David starb 1839 an den Folgen eines Sturzes von seinem Heuboden.

