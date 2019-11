Die israelische Stiftung Keren Hayesod könnte bald in den Besitz mehrerer Gegenstände von Adolf Hitler kommen.

Panorama 4

Versteigerter Hitler-Besitz soll an israelische Stiftung gehen

Die israelische Stiftung Keren Hayesod könnte bald in den Besitz mehrerer Gegenstände von Adolf Hitler kommen.

(KNA) Der Genfer Diamantenhändler libanesischer Abstammung Abdallah Chatila kündigte laut israelischen Medienberichten von Montag an, jüngst auf einer Versteigerung erworbene Hinterlassenschaften Hitlers an Israel zu übergeben.

Chatila hatte demnach vergangene Woche in Grasbrunn bei München zehn Gegenstände Hitlers im Gesamtwert von 600.000 Euro ersteigert, um zu verhindern, dass diese "in die falschen Hände" gelangen. Insgesamt wurden mehr als 800 Objekte versteigert, darunter ein Cocktailkleid von Eva Braun und eine Luxusausgabe von Adolf Hitlers "Mein Kampf".

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Dieses Cocktailkleid gehörte Hitlers Frau Eva Braun. AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Dieses Cocktailkleid gehörte Hitlers Frau Eva Braun. AFP Das "Bergrador" genannte Truppenfahrrad der Wehrmacht stand zum Verkauf. Foto: AFP Hermann Göring war Namensgeber für Straßen und Plätze. Foto: AFP Alltagsgegenstand: Eine Hausnummer vom "Adolf-Hitler-Platz". Rund 130 Plätze im Deutschen Reich trugen diesen Namen. Foto: AFP

Unter den ersteigerten Dingen befinden sich den Angaben zufolge unter anderem Hitlers Faltzylinder sowie seine Schreibmaschine. Der Vorsitzende der Europäischen Jüdischen Vereinigung, Rabbiner Menachem Margolin, bezeichnete die Aktion als "noble Tat ersten Grades".

50.000 Euro für Hitlers Zylinder Eine Auktion von Gegenständen aus der Nazi-Zeit sorgt schon im Vorfeld für Wirbel. Kritiker hätten die Versteigerung in Bayern gerne verboten. Der Veranstalter berichtet von einem umso größeren Andrang.

Es sei berührend, dass es immer noch Menschen gebe, die jenseits des Zynismus handelten, um zu verhindern, dass diese Gegenstände dazu genutzt würden, das Erbe der Nazis zu verherrlichen.

Die Stiftung Keren Hayesod kündigte in einer Stellungnahme an, die Auktionsstücke "mit großer Sorgfalt" zu behandeln sowie mit allen relevanten Einrichtungen zu entscheiden, was mit ihnen zu tun sei.