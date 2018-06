Verspottete Ronaldo-Büste auf Madeira ersetzt Gtres/Atlantico Press via ZUMA W

Die Bildkombo zeigt zwei Büsten von Fußballstar Cristiano Ronaldo; die eine (l) steht am 29.03.2017 auf dem Madeira International Airport in Funchal (Madeira), die andere (r) am 27.11.2017 im Museum des Fußballvereins Real Madrid in Madrid (Spanien). Die umstrittene Büste von Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist jetzt am Flughafen der portugiesischen Insel Madeira ersetzt worden.