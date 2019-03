Rote Funken, Ehrengarde oder andere große Traditionsgesellschaften mit Hunderten Männern sind ein typischer Anblick im Kölner Karneval. Inzwischen schlagen die Frauen zurück: Der einzige Mann in der Damengarde ist die Tanzmarie.

Panorama 2 Min.

Verkehrte Welt: Hier ist das Funkenmariechen ein Mann

Rote Funken, Ehrengarde oder andere große Traditionsgesellschaften mit Hunderten Männern sind ein typischer Anblick im Kölner Karneval. Inzwischen schlagen die Frauen zurück: Der einzige Mann in der Damengarde ist die Tanzmarie.

(dpa) - Die Frauen marschieren in Uniform – und das Funkenmariechen ist der einzige Mann. Die Mitglieder der 1. Damengarde Coeln haben das traditionelle Bild des Kölner Karnevals einfach umgedreht. „Ich werde von den Damen auf Händen getragen“, sagt die Tanzmarie namens Udo Laurien. Wenn auch nicht im wörtlichen Sinne: Bei den Tanzfiguren hebt der stattliche 56-Jährige – ausstaffiert mit langen blonden Zöpfen und Faltenröckchen – dann doch den recht zierlichen „Tanzoffizier“ Katja Käding in die Höhe.



Normalerweise läuft es bei den Prunksitzungen in der deutschen Karnevalshochburg so: Hunderte Mitglieder eines Traditionskorps, zum Beispiel der Roten Funken oder der Ehrengarde, marschieren mit farbenprächtigen Gardeuniformen und lautem Tamtam in den Saal ein. Auf der Bühne wird getanzt und exerziert – und so militärisches Gehabe aus der Historie auf die Schippe genommen. Die Roten Funken, als ältestes Korps, spielten bei ihrer Gründung 1823 auf die bis kurz vorher existierenden Stadtsoldaten an.

Luxemburger Prinzenpaar: Närrischer Adel an der Macht Am Weiberdonnerstag eroberten Marie-Claire und Pierrot Klein die Trierer Innenstadt im Sturm. Ihr Siegeszug in Bildern.

Früher für Frauen tabu

Damengarde-Präsidentin Elena Navarini hat schon als Kind davon geträumt, bei einem der neun Traditionskorps mitzumachen – aber keine Chance. Denn als ordentliche Mitglieder sind dort nur Männer zugelassen. Und so sammelte Navarini schließlich einige gleichgesinnte Frauen um sich und gründete 2014 das erste und bislang einzige Damenkorps. Die 55 Mitglieder sind zwischen Anfang 20 und Ende 60, tragen dunkelblau-weiß-rote Uniformen mit Federhut, Holzsäbeln und hohen Stiefeln. Wie bei den Traditionskorps wird auch bei den Damen das Militärische nachgeahmt und persifliert: Es gibt unterschiedliche Ränge wie Rekrut und Offizier, es gibt Verdienstabzeichen und Appelle. Wer Mitglied werden möchte, muss sich erst mal bei einer zweijährigen Hospitation bewähren.

„Dass das Mariechen ein Mann sein sollte, war gleich klar“, sagt Elena Navarini. „Wir wollten das Umkehrspiel der Rollen komplett betreiben.“ Udo Laurien erlebt nach eigenen Angaben als „Marie“ im Karneval überwiegend positive Resonanz: „Frauen finden das toll, und Männer sagen oft: Das würde ich mich nie trauen.“

Die Mitglieder der 1. Damengarde Coeln zeigen einen Tanz. Foto: dpa

Keine Männerdomäne mehr

Generell betrachtet könne man im aktiven Karneval heute nicht mehr von einer Männerdomäne sprechen, sagt Michael Kramp vom Vorstand des Festkomitees Kölner Karneval. Unter den 120 Karnevalsgesellschaften, die zum Festkomitee gehören, seien noch etwa ein Dutzend reine Männervereine. Inzwischen gebe es aber auch fünf Gesellschaften, die nur Frauen aufnehmen. Alle anderen Gruppen seien offen für beide Geschlechter. „Jeder, der in Köln feiern möchte, findet eine Gesellschaft, die zu ihm passt“, meint Kramp.

Trendkostüme für Fuesboken Auf welche lustigen Gestalten man beim diesjährigen Karneval in Luxemburg vorwiegend treffen wird, verrät Verkleidungsexpertin Manon Henry im Interview.

Ob eine andere Karnevalsbastion eines Tages von Frauen zu knacken ist, steht dagegen in den Sternen: Das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau besteht immer aus Männern. Elena Navarini findet das in Ordnung: „Manche Traditionen sollte man einfach lassen, wie sie sind.“

Die Damengarde konzentriere sich lieber auf ihre Auftritte und sei damit vollauf beschäftigt. Etwa 25 Mal sei die Garde in dieser Session gebucht worden. „Wir haben einfach Spaß – und darauf kommt es doch an.“