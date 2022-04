Ein tschechischer Millionär hatte die Tempo-Fahrt mit seinem Bugatti Chiron gefilmt und veröffentlicht - sich damit aber nicht strafbar gemacht.

Mit 417 km/h über die Autobahn

Verfahren gegen „Bugatti-Raser“ eingestellt

Das Video auf YouTube ist bislang elf Millionen mal geklickt worden und auch in den Medien sorgte der Fall für einiges Aufsehen: Ein tschechischer Millionär hatte sich im Juli 2021 dabei gefilmt, wie er mit 417 Kilometern pro Stunde auf einer deutschen Autobahn unterwegs war. Er habe seinen Bugatti Chiron testen wollen. Das Video der Fahrt, auf dem Tacho- und GPS-Daten die erreichte Geschwindigkeit dokumentieren, stellte der Mann im Januar 2022 ins Netz.

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Hochgeschwindigkeitsfahrt zwischen Berlin und Hannover schaltete sich das deutsche Verkehrsministerium ein und ermahnte den Bugatti-Besitzer in einem Brief. Auch auf Abschnitten ohne Tempolimit dürfe man auf deutschen Autobahnen „nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig unter Kontrolle ist“.

Dass das bei einem Tempo von über 400 Kilometern pro Stunde nicht unbedingt der Fall gewesen sein könnte, dachten sich offensichtlich auch einige YouTube-User: Nach Veröffentlichung des Videos im Januar gingen zehn Anzeigen bei der für den Streckenabschnitt zuständigen Staatsanwaltschaft Stendal ein. Die eröffnete auch ein Verfahren, das sie aber Ende letzter Woche einstellte: Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Straftat auf dem Video, so Staatsanwalt Thomas Kramer gegenüber dem Nachrichtensender MDR.

Ein „grober Verkehrsverstoß oder rücksichtsloses Verhalten“ sei nicht zu erkennen, die Sicht- und Straßenverhältnisse seien gut, es gebe auch keine Hinweise auf ein Rennen. Dadurch, dass es auf dem Streckenabschnitt kein Tempolimit gibt, habe der Mann auch nicht gegen eine Geschwindigkeitsbeschränkung verstoßen können, so Kramer weiter. Diese Regeln gegebenenfalls zu ändern, sei Sache des Gesetzgebers: „Das ist nicht unsere Aufgabe“.

