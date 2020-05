Der "We're Smart Green Guide" listet Restaurants auf, die mit fleischlosen Gerichten punkten. Darunter finden sich auch einige Luxemburger Adressen.

Vegetarischer Gastroguide: Radieschen statt Sterne

Nathalie RODEN Der "We're Smart Green Guide" listet Restaurants auf, die mit fleischlosen Gerichten punkten. Darunter finden sich auch einige Luxemburger Adressen.

Nachhaltige, gesunde Ernährung hat in den vergangenen Jahren merklich an gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen und so widmen sich auch immer mehr Gastronomen der abwechslungsreichen Zubereitung fleischloser Kost. Orientierung in der Welt der vegetarischen, veganen und vegetarierfreundlichen Restaurants verspricht der Kulinarikführer "We’re Smart Green Guide 2020", der gestern vorgestellt wurde.

Lob für Luxemburger

Die Onlinepublikation, gegründet im Jahr 2013 vom belgischen Küchenchef Frank Fol, der früher das Sternerestaurant "Sire Pynnock" besaß, beinhaltet Bewertungen von 964 Restaurants in 43 Ländern, in denen Gemüse und Obst hohen Stellenwert genießen, wenn nicht gar die Hauptrolle spielen. Darunter zwölf Gaststätten im Großherzogtum. Je mehr Radieschen – so das Punktesystem – ein Restaurant von den Kritikern einheimsen konnte, umso mehr Gemüse kommt laut Pressemitteilung zum Einsatz.

Insgesamt 75 Restaurants wurden in diesem Jahr mit der Höchstwertung, fünf Radieschen, bedacht. So auch "La Distillerie" in Bourglinster. Die Kreationen von Chefkoch René Mathieu seien "aufgrund ihrer satten Farben nicht nur wunderschön anzusehen", sondern könnten auch durch "reichen Geschmack und Texturen" überzeugen, so die Kritiker. Léa Linster (drei Radieschen) wird derweil als "ein Juwel der luxemburgischen Gastronomie" gelobt, während Illario Mosconi Kennern "das Beste Italiens" biete.

Unter den luxemburgischen Restaurants schneidet die Küche der „Distillerie“ unter René Mathieu am besten im grünen Gastroguide ab. Foto: Guy Wolff

Im Zuge der Vorstellung wurden auch die Sieger in den Kategorien "Bestes vegetarisches Restaurant der Welt" und "Bestes veganes Restaurant der Welt" bekannt gegeben: das "Culina Hortus" in Lyon und das "Vanilla Black" in London. Die eigentliche Preisverleihung mit weiteren Auszeichnungen wurde vorerst auf September vertagt, soll inzwischen aber ebenfalls online stattfinden. Als Ausrichtungsort für das Jahr 2021 ist jedoch bereits Luxemburg angedacht.

Adrien Zedda, Chefkoch im prämierten "Culina Hortus" (r.) mit dem "We're Smart"-Verantwortlichem Frank Fol. Foto: PR

Im fiktiven 9-Gänge-Menü "Pensez Légumes! Pensez Fruits!", zusammengestellt von Fol aus den Highlights der kulinarischen Recherchen, wird dann auch noch einmal "La Distillerie" hervorgehoben. Mathieu konnte Fol mit seiner gegrillten Cardy, einem artischockenähnlichen Gemüse, mit Traube, Zitrone und Basilikum begeistern.

