„Vamos a Marte“

Helene Fischer stellt neuen Song vor

Helene Fischer ist wieder da - mit einem Comeback-Duett. Der Song feiert Premiere an einem prominenten Sendeplatz.

(dpa) - Dance-Beat und Latino-Klänge: Helene Fischer hat sich mit einer neuen Single nach einer längeren Auszeit zurückgemeldet. Die Sängerin, die am Donnerstag ihren 37. Geburtstag feierte, stellte am Freitagabend vor den RTL-Hauptnachrichten erstmals das Video zu „Vamos a Marte“ (übersetzt: „Lass uns zum Mars fliegen“) vor. Darin singt sie mit Luigi Fonsi („Despacito“).

„Freut euch auf Sommervibes“, sagte sie im Fernsehen vor dem Start des Clips, der als Werbesendung gekennzeichnet war. Kurz danach war das Video bei Youtube zu sehen, wo es viele Herz-Nachrichten von den Fans gab.

In dem Song heißt es: „Vamos a Marte, wir sprechen eine Sprache. Du spürst, was ich sage. Du liest meinen Körper - keine Wörter können beschreiben, was ich mit dir fühle.“ Fischer ist in wechselnden Outfits singend und tanzend zu sehen, etwa im bauchfreien Glitzertop, die Kulisse sieht zum Teil nach Weltallserie aus. Fonsi sieht man bei einer Partyszene in einer Bar und an der Seite seiner Duettpartnerin.

Prominenter Partner

Das Musikvideo zum Comeback-Duett sollte seine Premiere auf allen Sendern der Mediengruppe RTL feiern. Fischer („Atemlos“) hatte das neue Lied im Juli angekündigt: „Am 06. August 2021 geht's endlich los! Ich liebe diesen Song - mit keinem Geringeren als dem großartigen Luis Fonsi!“

Fonsi landete 2017 den Welthit „Despacito“ - bis heute in Deutschland der erfolgreichste Sommerhit in Sachen Charts-Platzierung. Mit Fonsi trat Fischer schon öfter auf, etwa beim früheren Musikpreis Echo sowie 2018 in ihrer weihnachtlichen „Helene Fischer Show“ im ZDF.

