Gerichtssäle, offener Hass und sogar das Gefängnis waren dem umstrittenen Verleger Larry Flynt nicht fremd. Nun ist der schillernde Gründer des Pornomagazins „Hustler“ und selbsternannte Kämpfer für Meinungsfreiheit gestorben.

Panorama 7 1 2 Min.

US-Verleger und „Hustler“-Gründer Larry Flynt ist tot

Gerichtssäle, offener Hass und sogar das Gefängnis waren dem umstrittenen Verleger Larry Flynt nicht fremd. Nun ist der schillernde Gründer des Pornomagazins „Hustler“ und selbsternannte Kämpfer für Meinungsfreiheit gestorben.

(dpa) - Der US-Verleger Larry Flynt ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot. Der Gründer des Erotik-Magazins „Hustler“ starb am Mittwoch im Alter von 78 Jahren in Los Angeles, wie die Zeitung „Washington Post“ und der TV-Sender NBC unter Berufung auf seinen Bruder Jimmy und seine Tochter Theresa berichteten. Die Todesursache blieb zunächst unklar. Der Verleger war zeit seines Lebens umstritten: Immer wieder wurden ihm und seinen Zeitschriften widerwärtiges und obszönes Verhalten vorgeworfen.

Aufgewachsen war Flynt in ärmlichen Verhältnissen im ländlichen Kentucky und Indiana. Als Teenager ging er zunächst zum Militär, bevor er mit 22 Jahren seinen ersten Hustler-Stripclub gründete. Ein kleines Werbeblättchen mit Neuigkeiten über sein wachsendes Geschäft peppte er 1974 zur ersten „Hustler“-Ausgabe auf.

Von Hochglanz-Männermagazinen wie „Playboy“ und „Penthouse“ setzte sich „Hustler“ (kann übersetzt etwa „Gauner“ heißen) mit Schmuddel tief unter der Gürtellinie ab. Das Blatt machte dadurch immer wieder Schlagzeilen. Etwa 1975, als Flynt von Paparazzi geschossene Nacktfotos der früheren First Lady Jacqueline Kennedy Onassis veröffentlichte.

7 2004: Larry Flynt (M), Gründer des Erotik-Magazins "Hustler", feiert seinen 62. Geburtstag bei einer Party in seinem Stripclub, dem Hustler Club, in Paris. Foto: Stephane De Sakutin/AFP/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. 2004: Larry Flynt (M), Gründer des Erotik-Magazins "Hustler", feiert seinen 62. Geburtstag bei einer Party in seinem Stripclub, dem Hustler Club, in Paris. Foto: Stephane De Sakutin/AFP/dpa Larry Flynt im Jahr 2002 bei der Feier zu seinem 60. Geburtstag. Foto: AFP Larry Flynt mit einer Ausgabe des "Hustler"-Magazins. Foto: AFP Magazine im Büro von Larry Flynt. Foto: AFP Magazine im Büro von Larry Flynt. Foto: AFP Larry Flynt vor einer Pressekonferenz im Jahr 2003. Foto: AFP Flynt bei der Eröffnung des Hustler-Clubs in Paris im Jahr 2002. Foto: AFP

Den Kampf gegen die Zensur und für die Meinungsfreiheit hatte sich Flynt stets auf seine Fahne geschrieben. Unzählige Male stand er vor Gericht, er landete auch kurz im Gefängnis. Wegen Verbreitung von Pornografie wurde er 1977 zu einem Vierteljahrhundert hinter Gittern verurteilt, ein Berufungsgericht hob das Urteil aber wieder auf.

Hugh Hefner: „Playboy“-Gründer mit 91 Jahren gestorben Mit einer Mischung aus Nacktaufnahmen, Interviews, deftigen Herrenwitzen und Tipps für den Umgang mit dem anderen Geschlecht machte er den „Playboy“ zu einer internationalen Marke. Nun ist Hugh Hefner im Alter von 91 Jahren gestorben.

Nach einem Gerichtstermin im US-Staat Georgia wurde Flynt im März 1978 aus dem Hinterhalt angeschossen. Seit dem Attentat war er von der Hüfte abwärts gelähmt, zu besonderen Anlässen fuhr Flynt in einem vergoldeten Rollstuhl vor. Der Schütze war ein Fanatiker, der die Schüsse später zugab, als er bereits wegen anderer Straftaten im Gefängnis saß.

In den vergangenen Jahren hatte Flynt sich auch immer wieder als Kämpfer gegen das konservative Establishment geriert. 2017 schaltete er in der „Washington Post“ eine ganzseitige Anzeige, in der er ein Preisgeld von zehn Millionen Dollar für kompromittierende Informationen über den damaligen US-Präsidenten Donald Trump bot. Mit den Informationen wollte er eine Amtsenthebung Trumps vorantreiben. Ähnliches hatte er auch schon einmal mit dem ehemaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney versucht.

Larry Flynt bot 2017 zehn Millionen Dollar für kompromittierende Informationen über den damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Foto: AFP

Mit dem Film „Larry Flynt - Die nackte Wahrheit“ zollte Oscar-Preisträger Milos Forman („Einer flog über das Kuckucksnest“, „Amadeus“) Flynts umstrittener Gratwanderung zwischen Pornografie und Meinungsfreiheit Tribut. Bei der Berlinale 1997 gab es dafür den Goldenen Bären. Dem echten Flynt gefiel die Verfilmung seines Lebens und auch deren Hauptdarsteller Woody Harrelson. Er fühle sich geehrt, sagte Flynt, schließlich werde selten das Leben eines Mannes verfilmt, der noch lebe.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.