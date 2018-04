Medizinische Premiere: Ein Afghanistan-Veteran hat in einer 14-stündigen Operation ein neues Geschlechtsteil erhalten.

US-Soldat bekommt Penis und Hodensack transplantiert

Medizinische Premiere: Ein Afghanistan-Veteran hat in einer 14-stündigen Operation ein neues Geschlechtsteil erhalten.

(dpa) - Mediziner in den USA haben einem Soldaten einen Penis mitsamt Hodensack transplantiert. Der Afghanistan-Veteran war durch eine Bombe schwer im Genitalbereich verletzt worden. In einer 14-stündigen Operation transplantierte ein Team aus neun plastischen und zwei urologischen Chirurgen dem Mann Penis, Hodensack sowie Teile der Bauchwand von einem verstorbenen Spender, wie das Johns Hopkins Hospital in Baltimore am Montag (Ortszeit) mitteilte. Die Transplantation, die bereits am 26. März stattfand, sei die erste dieser Art weltweit.