US-Sender vergleicht Großherzogin mit Meghan Markle

Die Großherzogin gab dem US-Sender ABC eine Tour durch Schloss Berg und sprach im Interview unter anderem über ihre Beziehung zu Großherzog Henri.

(SC) - Großherzogin Maria Teresa hat dem US-Sender ABC einen Einblick hinter die Kulissen von Schloss Berg gewährt. Das Interview mit der Großherzogin erschien am Mittwoch in der beliebten Abendshow „Nightline“, die jeden Tag von Hunderttausenden Zuschauern verfolgt wird.

Sie gab dem Sender eine Tour des Schlosses, zeigte Familienfotos und sprach über ihr Leben in der großherzoglichen Familie. „Es ist ein Leben, in dem man seine Freiheit aufgibt. Ein Leben der Verpflichtung zu seinem Land“, so die gebürtige Kubanerin im Interview.

Die Großherzogin verglich ihre Beziehung zu ihrem Mann, Großherzog Henri, mit einem Märchen. Als sie den damaligen Erbgroßherzog an der Universität kennenlernte, habe sie ihn zunächst auf Distanz halten wollen: "Ich habe mir gesagt: Das Schlimmste, was du tun kannst, ist dich in einen Kronprinzen zu verlieben. Was für ein Problem!"



Als sie ihren Prinzen kennenlernte, sei es in der großherzoglichen Familie noch nicht üblich gewesen, nicht-adelige Partner zu heiraten. Es habe lange gedauert, bis sie sich in ihrer neuen Rolle zurechtfand. „Wenn du einen Prinzen heiratest, heiratest du auch die Institution und das Land“, so Großherzogin Maria Teresa.

Wegen ihrem Status als Außenstehende, die 1980 in eine Monarchie hineinheiratete, verglich der US-Sender die 65-Jährige mit der amerikanischen Herzogin Meghan Markle. Sie heiratete Prinz Harry im Jahr 2018. Inzwischen haben die dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und leben in Kalifornien.

Zu Harry und Meghans Rücktritt von ihren royalen Pflichten sagte die Großherzogin: „Natürlich ist es traurig, aber ich würde darüber nicht urteilen wollen. Es ist eine große Herausforderung, in eine royale Familie zu heiraten. Aber auch eine große Ehre.“

