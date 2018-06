Der Starkoch und Bestsellerautor wurde am Freitagmorgen in seinem Hotelzimmer in Straßburg aufgefunden. Das bestätigt der Fernsehsender CNN, in dessen Auftrag Bourdain mehrfach für Reportagen unterwegs war.

US-Fernsehkoch Anthony Bourdain ist tot

(dpa) - Anthony Bourdain, der US-amerikanische Starkoch und Bestsellerautor, ist einem Medienbericht zufolge im Alter von 61 Jahre gestorben. Der Sender CNN, für den Bourdain mehrere Reportagen gedreht hatte, bestätigte am Freitag seinen Tod. Er wurde danach am Freitagmorgen in Frankreich in seinem Hotelzimmer aufgefunden.

„Seine Liebe zu großen Abenteuern, neuen Freunden, gutem Essen und Trinken und den bemerkenswerten Geschichten der Welt machten ihn zu einem einzigartigen Geschichtenerzähler“, erklärte der Sender. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Tochter und seiner Familie in dieser unglaublich schwierigen Zeit.“

Für Aufsehen gesorgt hatte Bourdin mit seinem Buch „Geständnisse eines Küchenchefs: Was Sie über Restaurants nie wissen wollten“. Seine Dokumentationen waren in Deutschland unter anderem bei Kabel Eins zu sehen.