(dpa/ps) - Der Wintersportort Zermatt in der Schweiz ist nach ergiebigen Schneefällen erneut weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Der Zugverkehr sei wegen der Lawinengefahr eingestellt worden, sagte ein Sprecher der Matterhorn Gotthard Bahn am Sonntag. Bis wann die Sperre der Bahnlinie und auch der Zufahrtsstraße dauern werde, sei noch unklar. „Es sind neue Schneefälle angekündigt.“ Die einzige Möglichkeit, den Ort zu verlassen, bestand zwischenzeitlich per Helikopter. Betroffen von der Sperre sind nach Angaben des Tourismusbüros unter anderem die 9000 Gäste im Ort.



"Wir sollen unser Appartement aktuell nicht verlassen, hat uns die Feuerwehr geraten.

Mittendrin ist auch der Luxemburger Roger Spautz. Der Mitgründer von Greenpeace Luxemburg ist seit Samstag in Zermatt mit seiner Frau und seinem Hund in Urlaub. "Wir sollen unser Appartement aktuell nicht verlassen, hat uns die Feuerwehr geraten", so Spautz. Der Grund: Akute Lawinengefahr. Die Stimmung sei jedoch gut, man habe genügend Proviant und man genieße die Zeit der Entschleunigung.



Generell würde die örtlichen Autoritäten in Zermatt einen routinierten Umgang mit der Situation zeigen und Ansässige wie Touristen gut informieren. Lediglich die Menschen, die jetzt abreisen müssten, würden unter Stress stehen. Seit Sonntagmittag hatte Air Zermatt Shuttle-Flüge zwischen Zermatt und dem sechs Kilometer entfernten Täsch eingerichtet. Laut Gemeinde waren die Tickets für Sonntag für den Abflug in Zermatt schon nach kurzer Zeit ausverkauft. Fotos zeigten lange Warteschlangen am Startplatz. Nach kurzer Zeit mussten diese Flüge wegen des schlechten Wetters aber eingestellt werden. Anreisende Gäste wurden gebeten, deutlich vor Zermatt eine Unterkunft zu suchen.

Bei der jüngsten Sperre von Straße und Bahn in der zweiten Januarwoche hatte Air Zermatt nach eigenen Angaben 2200 Gäste, Einheimische und Angestellte von oder nach Zermatt geflogen. Außerdem wurden 67 Tonnen Güter transportiert.

Laut Website der Gemeinde wurden am Sonntag und Montag alle Bergbahnen (insgesamt 360 Pistenkilometer) wegen der Lawinengefahr geschlossen. "Geschlossen auf Grund großer Schneemengen und Lawinengefahr", heißt es. Im Tal liegen fast zwei Meter Schnee. Auf den Bergen rund um den bekannten Skiort türmen sich die Schneemassen auf mindestens drei Meter Höhe. Seit Samstag würde es laut Spautz nahezu nonstop durchschneien. Doch Besserung ist in Aussicht: Am Montagnachmittag soll es aufhören zu schneien und ab Dienstag ist Sonnenschein gemeldet.



Die Behörden hatten nach erneuten ergiebigen Schneefällen in Teilen der Schweiz die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Es wird damit gerechnet, dass im Wallis sogar die höchste Gefahrenstufe erreicht wird. Es wäre das erste Mal seit 1999.