Uni Trier: Mit kleinen Fächern Großes erreichen

1798 unter Napoleon geschlossen und vor 50 Jahren neu gegründet: Die Universität Trier feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag.

1798 unter Napoleon geschlossen und vor 50 Jahren neu gegründet: Die Universität Trier feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag.

„TRIER: junge Universitätsstadt in altrömischen Festungsmauern“ – so titelte das „Luxemburger Wort“ am 15. Juli 1970. Vor 50 Jahren erhielt die Nachbarstadt des Großherzogtums eine Universität. Und das nicht zum ersten Mal.

Von einer Wiedergründung war damals die Rede ...