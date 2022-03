Die Universität in Luxemburg hat mit Professor Jens Kreisel einen neuen Rektor ernannt. Er folgt dem amtierenden Rektor Stéphane Pallage.

Professor Jens Kreisel

Uni.lu hat ab Januar 2023 einen neuen Rektor

Die Universität in Luxemburg hat mit Professor Jens Kreisel einen neuen Rektor ernannt. Er folgt dem amtierenden Rektor Stéphane Pallage.

(jwi) - Die Universität in Luxemburg hat einen neuen Rektor ernannt. Professor Jens Kreisel, bisheriger Vizerektor für Forschung, tritt sein Amt am 1. Januar 2023 an, wie die Universität mitteilte. Nachdem der amtierende Rektor Stéphane Pallage beschlossen hatte, sich nicht um eine zweite Amtszeit zu bewerben, wurde das Einstellungsverfahren Ende 2021 ausgeschrieben. Die Amtszeit von Pallage endet somit am 31. Dezember.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Professor Jens Kreisel ist in Dortmund geboren und aufgewachsen. Nach dem Studium der Physik in Deutschland und Frankreich promovierte er 1999 am Institut National Polytechnique de Grenoble in Materialwissenschaften. Sein Forschungsgebiet liegt an der Schnittstelle von Materialphysik und -chemie. Zudem ist er international anerkannt für seine Expertise in der optischen Spektroskopie.

Uni Luxemburg belegt Rang zwölf in weltweitem Ranking In der Liste der besten "jungen Universitäten" belegt die Universität Luxemburg weltweit den zwölften Platz.

Nach einer internationalen Karriere in der Hochschulbildung und Forschung in Lyon und Grenoble, Oxford und Warwick wurde er 2013 mit einem Pearl-Projekt (Programme Excellence Award for Research in Luxembourg) des Fonds National de la Recherche (FNR) ausgezeichnet und leitete bis zu seiner Ernennung zum Vizerektor der Uni.lu im September 2018 die Abteilung Materials Research and Technology (MRT) am Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST).

Kreisel lebt mit seiner Familie in Luxemburg und sei ein profunder Kenner der luxemburgischen und europäischen Forschungslandschaft, heißt es.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.